Пожары в Приморье охватили почти 5 тысяч гектаров и подходят к Владивостоку

Огонь охватил часть заповедника “Земля леопардов”

В Приморье начался сезон природных пожаров, горит порядка пяти тысяч гектаров, сообщает РЕН.ТВ.

Юг Приморья охвачен пожарами — огонь подходит к Владивостоку. В 19 муниципальных районах региона введён противопожарный режим — горит сухая трава.

Пострадал и национальный парк “Земля леопардов” — там огонь охватил часть заповедника, его локализовали на 100 гектарах. Горит кластерный участок нацпарка “Гамовский”. Как пишет Mash, огонь добрался до села Андреевка. Животным опасность не грозит.

Спасатели делают все возможное, чтобы отвести возгорание от населенных пунктов, но ситуацию осложняют сильный ветер и сухая погода. Синоптики предупреждают, что дождя в этих местах не предвидится как минимум до 8 марта.

Сейчас МЧС собирает мощные группировки спасателей на юге Приморья. Специалисты предполагают, что виной масштабных пожаров мог стать пал травы.

погода на месяц , погода в краснодаре ,

Взято отсюда