Пожилой барнаулец приставал к падчерице на глазах у матери

В Барнауле правоохранители задержали 65-летнего мужчину, который в течение двух лет совращал малолетнюю падчерицу. Впервые жена заметила странное поведение супруга еще в 2019 году.

Как пишет РЕН ТВ со ссылкой на источники, в первый раз женщина уличила мужа в преступлении, когда готовила на кухне и пошла звать семью за стол. Мать зашла в комнату и увидела, как отчим пристает к 7-летней девочке. Тогда злоумышленник пообещал, что «больше не будет» и ситуацию решили забыть.

Однако позднее выяснилось, что барнаулец не сдержал слово – в течение двух лет педофил приставал к падчерице и совращал ее.

Девочка рассказала маме о насилии в январе 2021 года, но тогда она не стала обращаться в полицию, поскольку «материально зависела» от супруга. Через год пара развелась, и женщина рассказала новому мужу о событиях прошлых лет. Только тогда ситуация дошла до правоохранителей.

>

Еще читают

Взято отсюда.

алтай 2023 новости , новости эл алтай ,