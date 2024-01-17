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Пока едешь – околеешь: в Бийске на дальних маршрутах работают старые автобусы

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Пока едешь - околеешь: в Бийске на дальних маршрутах работают старые автобусы

Пассажир заходит в транспорт с мороза, и все равно не может согреться

Долгое ожидание автобуса на остановке в холодную погоду неприятно само по себе, но хуже, когда надежды согреться нет даже в транспорте. В Бийске маршрутки и автобусы встречаются разные, однако в большинстве своем – хорошие, теплые, но плохо приспособленные для перевозки большого количества пассажиров. Однако автобусы, которые везут людей в пригород и ближайшие поселки в городской черте, этим похвастаться не могут. 

  • Почему в Фоминское пускают разваливающиеся, неотапливаемые автобусы? – задают вопрос в чате главы города Пока час едешь, околеешь. Пересаживаешься в городской №35, 23, любой – там тепло и комфортно. Думайте о людях!
  • У нас за реку такие же ходят. Развалюхи. Соляркой пахнут.

В “пазиках” действительно трудно согреться – батареи, которые расположены по бокам, кажется не греют, хотя стоит к ним случайно прикоснуться ногой – могут даже обжечь. Пассажиров, следующих дальше, чем по маршруту в черте города, могут ожидать и другие приключения.

– По автобусам, неотапливаемые это факт, но почему на остановке “Стелла” высаживают пассажиров, в темноту отправляют людей, в дождь и гололед за четыре остановки до конечной? – задаются они вопросом. –  Все водители одновременно заболели, автобусы сломались, поэтому не ездят?

В Бийске вопросы касательно транспортного сообщения с пригородом переадресовывают на Бийский район, где отвечают всегда одинаково – других вариантов нет.

Не рады и пассажиры, прибывающие на главный вокзал Бийска: казалось бы, здесь все должно быть освещено, красиво и комфортно, но на деле не так.

– На ж/д вокзале, пассажиры не успели покинуть перрон, как отключили свет. Кругом гололед, не посыпано. Гости города в панике, потому что не видно, куда идти. Даже привокзальная площадь не освещена! Автовокзал тоже без подсветки. Думала у чемодана на кочках колеса отвалятся!

погода гисметео , погода село район ,

Взято отсюда

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