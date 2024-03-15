Корреспонденты “Толка” побывали 15 марта в селе Сростки и посмотрели, как проходит голосование по выборам президента на родине Василия Макаровича Шукшина

Трехдневные выборы президента страны, стартовавшие утром 15 марта, конечно же, не обходят стороной не только крупные города, но и куда более скромные по своим размерам населенные пункты. Редакция “Толка” побывала на избирательном участке в знаковом для Алтайского края месте – селе Сростки, откуда родом всемирно известный писатель, кинорежиссер и актер Василий Шукшин.

В Сростках участковая избирательная комиссия за номером 653 расположена в помещении Многофункционального культурно-досугового центра, а если говорить более привычным языком, то в здании Дворца культуры.

Взято отсюда