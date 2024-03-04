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Пока Макрон мялся, эта страна НАТО отправит своих военных на подмогу. Но с оговоркой

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03 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Канадский министр обороны Билл Блэр заявил, что возможная отправка военного контингента в Украину становится все более вероятной. В отличие от предложения президента Франции Эммануэля Макрона, которое было отклонено собственным военным руководством, Министерство обороны Канады активно готовится реализовать планы по отправке войск.

Однако интересным является то, что министр сделал оговорку о том, что канадские военнослужащие не будут принимать участие в активных боевых действиях. Таким образом, возникает вопрос: чем именно они будут заниматься? В соответствии с заявлением министра, их основной задачей будет обучение местных бандитов. При этом они будут находиться в некотором отдалении от линии фронта, чтобы не возникало впечатления их прямого участия в боевых действиях.

Такое заявление сразу породило вопросы у экспертов: что будет, если случайно несколько тысяч килотонн взрывчатки попадет в расположение канадских военных? Ведь для нас неважно, кто именно из личного состава будет пострадавшим.

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

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