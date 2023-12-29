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“Пока мы вместе, мы преодолеем любые трудности”. Говорим спасибо уходящему 2023 году

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Главный редактор amic.ru Елена Пацар нашла, за что сказать спасибо этому помотавшему нервы году

"Пока мы вместе, мы преодолеем любые трудности". Говорим спасибо уходящему 2023 году

Елена Пацар и редакция amic.ru / Фото: amic.ru

Нервы трепались, люди удивляли необязательностью, жизнь поворачивала не туда, куда хочу. Иногда и вовсе казалось, что меня бесконечно крутит и полощет в барабане стиральной машинки. Только все равно к концу года я пришла туда, где должна была оказаться, с теми, с кем должна быть. И мне тут, знаете, так хорошо…

Спасибо этому году за то, что мои родители со мной, живы и здоровы. Целых 365 дней (и это только за 2023-й) их любви и поддержки, понимания и принятия. Только с их помощью (где-то моральной, где-то даже материальной) я смогла реализовать большой и важный проект – ремонт в новой квартире. Говорят, его невозможно закончить, но к 31 декабря я все же повешу новые шторы в новых светлых комнатах. И буду в них счастлива. Хотя, почему буду? Я уже счастлива. (Мам, пап, скрипите и ворчите так долго, как сможете…)

Ремонт, в котором я раньше ничего не понимала (да что уж, и сейчас не понимаю), познакомил меня с умными, увлеченными своим делом людьми. И профессионалами с большой буквы. А что еще очень важно – терпеливыми (ахаха). Они смогли вытерпеть мои дотошность, капризы, иногда даже панику и бесконечное количество поздних сообщений с глупыми (как сейчас уже понимаю), душными вопросами. Ремонт пусть и помотал нервы, но все же сделал меня сильнее. И теперь я и этого не боюсь. Алексей Вацин И Михаил Шмагельский – не устану говорить вам спасибо. С вами я прожила замечательный год и в следующий раз ночами писать не буду. (Если что, контакты ребят у меня, очень рекомендую!). 

И снова, и снова буду говорить – спасибо этому году за людей amic.ru. Бесконечно ценные, важные, любимые. По-моему, мы стали еще ближе и роднее. Еще терпимее и добрее друг к другу. Мы вместе делаем нашу команду родной и теплой, не просто дружной, а даже “семейной”. И мне так хочется, чтобы и в уходящем году (а я знаю, что для всех ребят он стал испытанием), и в новом, 2024-м, мы были рядом. Несмотря ни на что.

“Пока мы вместе, мы преодолеем любые трудности”, – так сказал мне папа где-то осенью после очередных проблем с ремонтом. И ведь правда, мудрый он человек, черт возьми.  

Друзья, пока мы вместе, мы все преодолеем. И будем верить в то, что следующий год подарит нам больше радости, еще больше удивительных эмоций, историй и людей, которые и делают нашу жизнь жизнью. А пока есть время – давайте скажем этому году спасибо. Я вот говорю. Спасибо всем людям, кто был со мной в 2023-м.

И мы все говорим спасибо:

Елена Лепезина, заместитель главного редактора amic.ru: (Ей много за что надо благодарить этот год. Ей просто некогда, она меня спасает от ремонта. Лен, спасибо тебе).

Надежда Овиденко, административный директор amic.ru: “Спасибо 2023 году за открытия! Их было много! Они были яркие! Спасибо за открытия в себе – этот год дал возможность почувствовать свою силу, найти новые дороги, проявить творчество в самых необычных сферах”.

Денис Хаджинов, руководитель службы новостей amic.ru: “Я благодарен этому году за то, что он был богат на хорошие и не очень события. Да, иногда этот год не позволял расслабиться даже в выходные и праздники, да, это был морально тяжелый год, наверное, для большинства. Но это держало всех нас в тонусе: все мы как волки были на ногах, как акулы постоянно двигались. И вот все мы, продравшись через массы негативного и позитивного, к концу года, наконец-то, и слава Богу, добрались до того самого незримого моста, по которому пройдем в 2024 год. И хочется сказать словами губернатора Виктора Томенко: “Огромное спасибо всем за терпение, всем строителям, мостовикам, дорожникам, проектировщикам, заказчикам, всем-всем-всем огромное спасибо”. Всем-всем-всем, кто для нас построил этот мост в следующий год”.

Вячеслав Кондаков, редактор-корреспондент amic.ru: “Спасибо этому году, что я выжил. Могло быть еще хуже”.

Александр Соколов, редактор-корреспондент amic.ru: (На его месте я бы вообще ни за что не благодарила. А я его благодарю: Сашка, ты все-все выдержишь, ты крутой).

Ирина Киселева, редактор-корреспондент amic.ru: “Спасибо 2023 году за прекрасных людей, которых я встретила. За тех, кто стали не только экспертами моих материалов, но и добрыми друзьями, которые объясняли невероятно сложные (по крайней мере, для меня) вещи простыми словами и были на связи (даже ночью). Я благодарна за то, что мои близкие живы, здоровы и они рядом! Спасибо за опыт (хороший и не очень), выводы сделаны, а теперь можно двигаться дальше”.

Антон Дегтярев, редактор-корреспондент amic.ru: (Он благодарен за звание “Пеппи”, а еще за то, что остался в нашей семье, хотя его хантили. Не дождетесь!)

Анастасия Чебакова, редактор-корреспондент amic.ru: “Все 365 дней мне хватало времени только на работу. Спасибо году за тотальное отсутствие времени на грусть, обиды, скуку и пустое философствование”.

Александра Казанцева, руководитель коммерческих проектов amic.ru: (А Саша благодарна за поездку на Манжерок. Да ведь, Сань?)

Дмитрий Негреев, обозреватель amic.ru: (За каждый день, что он проводит с нами).

Илья Звягинцев, старший редактор новостей amic.ru: (Ты благодарен за то, что я тебя не убила).

Никита Черников, старший редактор новостей amic.ru: (За то, что просто с нами).

Никита Бородкин, редактор новостей amic.ru: (Ну, друг мой, ты благодарен за то, что мы есть друг у друга).

Алена Жукова, редактор-корреспондент amic.ru: (Каждый свой день она благодарит вселенную за дочь).

Екатерина Смолихина, фотокорреспондент amic.ru: “За что благодарна: за возможность прожить этот год так, как я хочу”.

Мария Власова, руководитель SMM-редакции amic.ru: “Я благодарю прошедший год за интересные и сложные вызовы, которые помогли мне стать креативнее, профессиональнее и умнее”.

Мария Яцутко, специалист SMM-редакции amic.ru: “Я благодарна 2023 году за все трудности и ошибки, которые сделали меня сильнее”.

Галина Юмашева, координатор проектов видеостудии amic.ru: “Благодарю 2023-й за личностное и профессиональное развитие, за возможность решать интересные задачи, за знакомства с классными людьми, за радость и счастье, за возможность улыбаться каждый день”.

Ирина Королева, аналитик amic.ru: (Это мы все должны ее благодарить и руки ее золотые целовать).

Светлана Хуртина, корректор amic.ru: (Она благодарна за те эмоции, которые ей дарит внук. А посмотришь на Свету – и не скажешь, что у нее внук).

Константин Причиненко, технический директор amic.ru: (Он благодарен).

Сергей Бабенко, модератор amic.ru: (Ну мы оба знаем, кому и за что ты говоришь спасибо в этом году).

А вы за что говорите спасибо?!

новости Локтевский

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