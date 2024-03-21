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Пока в Европе местные фермеры устраивают разборки, Россия получила хорошие новости

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21 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. В то время как фермеры в Европе сражаются со своими правительствами, Россия активно экспортирует большие объемы зерна на мировые рынки. Как передает АБН24.

Россия, благодаря очень благоприятным погодным условиям за последние два года, произвела исключительный урожай пшеницы и успешно реализовала его на мировом рынке. В результате, цены на зерно рухнули, став невыгодными для фермеров в странах, таких как Польша. В ответ на это, польские фермеры заблокировали украинскую границу, обвинив своего восточного соседа в том, что он сделал их собственный урожай невыгодным.

В условиях политической нестабильности в ЕС, России удалось значительно отвлечь внимание от себя, перенаправив свой огромный экспорт зерна в другие регионы мира, где она стремится сохранить свое геополитическое влияние, указывают эксперты из издания Politico.

Однако, некоторые страны Европейского союза продолжают активно закупать зерно из России. Испания, Италия и Франция являются постоянными клиентами российской продукции.

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

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