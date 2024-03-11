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«Показала в окно фигу»: как в Бийске встречали обходчиков в преддверии выборов

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«Показала в окно фигу»: как в Бийске встречали обходчиков в преддверии выборов

В целом обходчиков в Бийске встречали доброжелательно, но были и те, кто не пожелал общаться

В преддверии выборов президента РФ в Алтайском крае действовал проект «Информ УИК», в рамках которого обходчики территориальных избирательных комиссий оповещали население о предстоящем голосовании, опрашивали избирателей о намерении принять участие в выборах, а также рассказывали им о возможных способах голосования: на избирательном участке, на дому, не по месту регистрации (мобильный избиратель) или путем дистанционного электронного голосования.

Обход адресов длился с 17 февраля по 7 марта. О том, как бийчане встречали обходчиков, о чем просили, многие ли из них собираются голосовать и в каком формате, «БР» рассказали обходчики одного из избирательных участков города.     

Так, двоим обходчикам выделили примерно 360 адресов, относящихся к определенному избирательному участку, и это только половина всех адресов участка. На второй половине адресов работала уже другая пара.

В целом бийчане доброжелательно встречали обходчиков и охотно с ними разговаривали. Были, конечно, и те, кто проявил агрессию или вообще не пожелал общаться, но они оказались в меньшинстве. Так, на одном из адресов мужчина очень агрессивно отреагировал на вопрос о намерении пойти на выборы, пришлось даже уйти, а на другом адресе женщина, едва завидев обходчиков в окне, «показала фигу». Некоторых избирателей не оказалось дома. 

Если судить по результатам опроса, в основном принять участие в выборах собираются люди старше 50 лет, и голосовать они будут на избирательном участке. Большой процент людей моложе 50 лет планирует голосовать дистанционно. А многие люди старше 80 лет попросили прислать ящик (урну) для голосования на дому. 

Обходчики отметили, что большая часть опрошенных планирует принять участие в предстоящих выборах. 

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Взято отсюда

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