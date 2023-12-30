Показываем квартиры за 2,6 миллиарда рублей и другие самые богатые и просторные хоромы в России

Обзор самых больших городских квартир по всей стране — что в них есть

Зачем нужна квартира площадью тысяча квадратных метров или больше, что в ней делать? А ведь таких квартир достаточно не только в двух столицах, но и в других городах России — давайте посмотрим на самое большое по площади городское жилье в стране и узнаем, сколько оно стоит.

Изначально определим, что мы рассматриваем именно квартиры в городской черте, выставленные на продажу, а не загородные дома, особняки, полуособняки, где площадь может уходить в бесконечность и уже не имеет такого значения. Выборочно посмотрим на самые интересные и необычные варианты жилья по всей России: и апартаменты, и пентхаусы, и многоуровневые квартиры, и обычные — по самой разной цене.

Москва

Апартаменты, как известно, имеют несколько иной статус (нельзя прописаться, выше налог и т. д.), тем не менее это тоже может быть жилым пространством — поэтому вот вам самые большие, по данным сервиса «Циан», городские площади в стране стоимостью 2,6 миллиарда рублей. Это 2500 квадратов со свободной планировкой в московском небоскребе «Башня Федерация» на 95-м этаже. Отмечается, что объект «находится внутри огромного купола высотой 12 метров, пентхаус занимает три этажа целиком».

А это классическая готовая квартира площадью 584 квадрата ценой 1,4 миллиарда рублей. Находится в столице в Молочном переулке, занимает 2 этажа, имеет свою террасу в 80 квадратов, бессчетное количество спален и подсобных помещений. Только главная гостиная занимает 152 квадратных метра, сам объект находится на 5-м и 6-м (последнем) этажах жилого дома.

Как говорят специалисты, мало заплатить за такой объект, его надо еще и обслуживать. А это — цена какой-нибудь маленькой квартирки.

— Любую квартиру нужно содержать, и понятно, чем квартира больше, чем статусней жилой комплекс, тем выше стоимость содержания — растет и растет. Но когда ты имеешь возможность покупать и отделывать такие квартиры, то в целом стоимость содержания не такая затратная. Хотя понятно, что простого человека она шокирует. Это еще и уборка, клининг, возможно, человек в штате, который постоянно этим занимается, или целая компания, — говорит Александр Назаров, глава компании Nazarov & Partners.

Петербург

Переезжаем в Петербург — вот вам 331 квадратный метр в Центральном районе города на улице Тверской (да, там тоже есть такая улица). Квартира значится всего лишь «3-комнатной», но это ведь чистая формальность — только санузлов там 4 штуки, замысловатые гостиные, множество подсобных помещений. Квартира занимает 9-й и 10-й этажи дома, имеет авторский дизайн, открывает панорамный вид 360 градусов на Северную столицу. И стоит «всего» 2,2 миллиарда рублей — для понимания, это 6,6 миллиона рублей за квадрат.

Краснодар

Необязательно большая квартира должна стоить миллиарды. Вот 680 квадратов под самоотделку в городе Краснодаре в двух уровнях всего за 25 миллионов рублей. Мы взяли этот пример планировки для демонстрации того, насколько огромной и запутанной может быть большая квартира — ну заплутаешь же. Цыганская семья, что ли, тут должна жить?

— Конечно, может быть и большая семья, и логично, что большой семье нужны большие площади. Когда много пространства, люди себя по-другому чувствуют, когда не пересекаются друг с другом, когда у каждого выделенные зоны, спальни разные, гардеробные комнаты. Даже 500 метров в этом плане — не такая большая площадь для семьи из 4–6 человек. Вот 1000 или 2000 метров — это уже гигантомания, но в целом бывает, что компании владеют такими объектами, бывает, в соответствии со статусом человеку хочется себе это позволить. Если у человека есть деньги — почему бы нет, — отмечает эксперт.

Сочи

Кто-то когда-то называл Сочи самым дорогим городом по недвижимости в стране? Вот всего за 120 миллионов рублей квартира с видом на море площадью 762 квадрата, для Москвы за эти деньги — не уровень. А тут тебе и класс De Luxe, и мрамор в отделке, и собственный пляж. Но главное, конечно, — вид на бескрайние морские воды с 21-го этажа.

— По поводу продажи, тут чем более ярко сделанный дизайн, тем такую квартиру продать будет сложнее. Тут классическая история — если ты хочешь потом продавать квартиру, то лучше делать универсальный дизайн, чтобы увеличить количество потенциальных покупателей. Но всё продается, и в любых городах находятся состоятельные люди, которые хотят в месте своего проживания иметь хорошую качественную недвижимость, — отмечает Александр Назаров.

Екатеринбург

В Екатеринбурге много высоток с круговыми планировками квартир. Посмотрите на такой образец — два уровня, 380 квадратов, объект занимает 25-й и 26-й этажи. Площадь кухни указана в 98 м² — какая милота. Дом находится в центре, открывается панорамный вид на город, имеется камин. И цена всего 59 миллионов рублей.

Владивосток

Владивосток. Тут вам не какое-то море, тут целый океан. И эта квартира имеет вид и на океанскую гладь, и на знаменитый мост Золотой Рог, и на сам город. 346 квадратов включают в себя кинотеатр, гостевые спальни, мебель по индивидуальному проекту. Квартира имеет два уровня и стоит 120 миллионов рублей.

Казань

В Казани имеется квартира площадью 550 квадратов, именуемая 5-комнатной. Занимает три уровня, в ней есть постирочная, гардеробная, кабинет, несколько лоджий, терраса. Только кухня-столовая первого уровня занимает 95 квадратных метров, а самая большая комната насчитывает 48 квадратов. В наличии подземное парковочное место и хорошие виды на город, цена за всё — 55 миллионов рублей.

Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде на 326 квадратах разместились бассейн, спортзал, гараж, камин, погреб. Квартира имеет три уровня плюс цокольный этаж, расположена в жилом доме в центре города, имеет отдельный вход. Сообщается, что высота потолков достигает 3,4 метра, территория дома перекрывается шлагбаумом, а к квартире полагаются два парковочных места.

Новосибирск

А замыкает наш топ-10 город Новосибирск с 326-метровой квартирой на 10-м этаже с видом на самый большой театр в стране (да, Новосибирский оперный крупнее Большого в Москве). Посмотрите, как светло и просторно, объект имеет финскую сауну, джакузи, кабинет, три санузла, три спальни, гостиную площадью 176 квадратов. Есть единая система фильтрации и кондиционирования, встроенная система центрального пылесоса во всех комнатах. Стоимость — 59 миллионов рублей.

— Частая история, что многие состоятельные люди имеют большие семьи: и 6, и 10 человек. Но это не первый критерий для большой квартиры. Чаще всего это амбиции, статус, возможности. Ведь по факту отделка, обстановка, мебель — это еще такую же стоимость нужно закладывать, сколько стоит сама квартира. Такие квартиры могут продаваться годами, особенно если цена завышена. С другой стороны, оценить такую квартиру тоже достаточно сложно, потому что люди потратили одну сумму на саму квартиру, потом в 1,5–2 раза больше на отделку и ремонт. И вот это как раз становится камнем преткновения. Для покупателя что-то не является ценностью, а для продавца является, потому что он вложил деньги, свою энергию и хочет получить все деньги назад, — заключает Александр Назаров.

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Взято Источник

30.12.2023