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Поклонники Бузовой заполонили «Галактику». На фан-встрече певицы в Барнауле образовалась давка

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Желающих посмотреть на звезду оказалось так много, что люди едва поместились на трех этажах

Поклонники Бузовой заполонили «Галактику». На фан-встрече певицы в Барнауле образовалась давка

Сегодня, 14 января, в Барнауле в «Галактике» прошла фан-встреча Ольги Бузовой — поклонники певицы заполонили торговый центр. Желающих посмотреть на звезду оказалось так много, что заняты были даже эскалаторы.

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Видео: «Инцидент Барнаул» / T.me

Мероприятие началось в 13 часов. Однако к людям Бузова вышла в 15:00 — два часа барнаульцы в ожидании толпились в ТЦ. До шести вечера певица раздавала автографы и общалась с поклонниками.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «Катунь 24» / T.me

Тяжело прикинуть, сколько людей пришли поглазеть на автора таких бессмертных хитов, как «Мало половин» и «Водица». Судя по видео очевидцев, речь идет о сотнях, а то и тысячах, фанатов.

Взято Источник
15.01.2024

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