Желающих посмотреть на звезду оказалось так много, что люди едва поместились на трех этажах

Сегодня, 14 января, в Барнауле в «Галактике» прошла фан-встреча Ольги Бузовой — поклонники певицы заполонили торговый центр. Желающих посмотреть на звезду оказалось так много, что заняты были даже эскалаторы.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «Инцидент Барнаул» / T.me

Мероприятие началось в 13 часов. Однако к людям Бузова вышла в 15:00 — два часа барнаульцы в ожидании толпились в ТЦ. До шести вечера певица раздавала автографы и общалась с поклонниками.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «Катунь 24» / T.me

Тяжело прикинуть, сколько людей пришли поглазеть на автора таких бессмертных хитов, как «Мало половин» и «Водица». Судя по видео очевидцев, речь идет о сотнях, а то и тысячах, фанатов.

Взято Источник

15.01.2024