«Покупали копченые крылышки»: подробности смертельного отравления супружеской пары в селе на Алтае

Погибшие в алтайском селе супруги могли отравиться копченостями

Супруги скончались в больнице с разницей в один день

Накануне стало известно о том, что в алтайском селе Гуселетово Романовского района скоропостижно скончались супруги. По предварительным и пока неподтвержденным данным, смерть пары могла наступить из-за отравления продуктами, а именно из-за ботулизма – интоксикации от зараженных нейротоксинами, ботулотоксинами продуктов. Что известно о ЧП на данный момент – в материале «Комсомолки».

Гуселетово – небольшое село, в котором на данный момент проживают менее тысячи человек. Произошедшее на прошлой неделе для многих стало, мягко говоря, шоком – отравление неизвестным продуктом унесло жизнь сразу двух местных жителей. 15 марта в реанимации Романовской Центральной районной больницы скончался Сергей 1970 года рождения, а днем позже его жена Ольга 1971 года рождения.

Известно, что пара приехала в Гуселетово из Узбекистана. Найти работу в маленьком селе довольно сложно, поэтому мужчина устроился на работу вахтовым методом. Незадолго до смерти он как раз вернулся с вахты домой. Детей у супругов не было…

По данным «КП»-Барнаул», эксперты продолжают выяснять вероятные причины внезапной гибели супружеской пары. Одной из версий является ботулизм. Предполагалось, что опасную продукцию, зараженную токсинами, супруги могли купить в местном магазине «Изюминка». Однако информация все еще проверяется.

– У нас на все село несколько магазинов – «Изюминка», «Для вас» и новый «Продуктовый на Садовой». В «Изюминке», как говорят, Сергей и Ольга купили копченые крылышки, но продавщица сказала, что сама за два дня до этого брала крылья, и никаких признаков отравления не было. Да я сама всю жизнь здесь живу и покупаю в этой «Изюминке», у нас никогда ничего подобного не происходило, – отметила местная жительница.

Кроме того, пара якобы ездила за продуктами в райцентр – село Романово, где закупалась в магазине низких цен «Светофор».

– Знакомая, которая лежала в больнице, видела, как Сергея привезли. Он якобы был в каком-то невменяемом состоянии, врач спросил: «Что-то пили?», а тот головой помахал, мол, нет, но когда врач упомянул странный запах, то Сергей ответил, что немного что-то выпили. Правда, бог знает что. Может он что-то с собой с вахты привез. Рано говорить о том, что наш магазин виноват, – добавила собеседница «Комсомолки».

По словам источника, мужчине уже провели вскрытие, которое якобы показало разложенную печень – такое явление, отмечает собеседница, и указало экспертам на ботулизм. Результатов вскрытия женщины еще нет.

– Сергея уже похоронили, а женщину должны были вчера скрыть, но пока тишина. Может сегодня… Родных у них нет, разве что сестра Ольги, но она в Узбекистане. Я даже не знаю, кто их хоронит вообще, – подытожила местная жительница.

В администрации сельсовета информацию комментировать отказались:

– Каждый день – новые версии. Сейчас скажу что-то, а завтра уже будет другое. Да, версия про отравление не единственная. Поэтому пока никаких комментариев, – пояснили в сельсовете.

«Комсомолка» обратилась в СУ СК по Алтайскому краю: ведомство обещало прокомментировать ситуацию чуть позднее.

На Алтае, предположительно, из-за отравления скончалась супружеская пара

Взято отсюда

19.03.2024