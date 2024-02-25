Нужно выбрать один из пяти вариантов, но лучше не ошибаться

25 февраля 2024, 09:00117Написать комментарий

При постановке на первичный учет в военкомате 16-летним гражданам Российской Федерации (для кого-то они дети, а кому-то — «допризывники») предлагают ответить на заковыристые вопросы. Их формулировки заставляют удивляться некоторых взрослых: неужели кто-то будет отвечать на них честно? И что это вообще такое — настоящий тест на экстремизм (если да, то какой-то уж слишком наивный подход) или проверка умения «правильно» говорить на неудобные темы? Если второе, то это больше смахивает на проверку на зрелость. Ведь, заполняя такую анкету, многие школьники просто попробуют поупражняться в своем подростковом остроумии. Как же его оценивать-то? И какие у шутников могут быть последствия? Подробности — в материале наших коллег из «Фонтанки».

«Фонтанка» спросила у экспертов, о каких своих качествах на самом деле школьники рассказывают военным комиссарам.

Забегая вперед, отметим: зависит ли принятие школьников в ряды потенциальных новобранцев от результатов теста, напрямую никто не говорит.

Помещение, где проходит анкетирование, похоже на класс, со столами и стульями. На процедуре присутствуют двое ассистентов, они подсказывают, как отвечать на вопросы, предупреждая, что ответы могут быть правильными, за которые не будет ничего, и честными, за которые может быть разное и по большей части нехорошее.

— Нам сказали, что, если ответы в каком-то тесте будут неверные, могут возбудить уголовное дело. В конце сказали что-то типа «одно уголовное дело заведено». Но не нам, а между собой когда общались, — рассказал на днях матери-петербурженке потенциальный 16-летний новобранец.

Отвечая на вопросы анкеты, нужно выбрать один из пяти возможных вариантов ответа: «Полностью да — скорее, да — затрудняюсь ответить — скорее, нет — полностью нет», — и поставить галочку в нужный квадратик.

Среди вопросов невинных и подсвечивающих, скорее, неуверенную в себе личность («Вы редко рассчитываете на успех, когда беретесь за какое-либо дело?») встречаются такие, которые могут указать на черту характера социопатического свойства («Можно ли полагать, что люди делятся на тех, кто имеет право жить, и тех, кто решает, жить ли остальным?»).

Те, кто затрудняется с ответом или опасается выдать в себе нехорошее, могут прибегнуть к подсказке ассистента. На вопрос «Полагаете ли вы существующий уклад жизни в стране правильным и справедливым?» советуют отвечать так:

— Здесь либо А («полностью да»), либо С («затрудняюсь ответить»), но не отрицайте, — подсказывает наблюдатель.

Конструкция некоторых вопросов может повергнуть в смятение не то что подростка, но даже взрослого. Тем более когда анкету нужно заполнить за ограниченное время.

Вот, например, на чём споткнулся один из школьников: «Нет необходимости наказывать за размещение в социальных сетях символики запрещенных в России организаций?»

— Надо соглашаться или нет. Нет необходимости, — подсказывает наблюдатель.

Попутно наблюдатели могут помочь расширить кругозор и объяснить непонятные термины.

— У кого еще есть вопросы? Кто не знает, кто такие нацисты?

Родители детей от 14 до 18 лет знают, что любую бумажку, которую подписывает подросток, должен согласовать его представитель (родитель или опекун). А тут — открытое анкетирование: перед тем как начать выполнять тест, потенциальному новобранцу следует вписать данные о себе в верхней части бланка. Наверное, считается, что, придя в военкомат, дети мгновенно взрослеют.

Как объяснили «Фонтанке» эксперты, просмотрев анкету, она стандартная во всех регионах, существует много лет, с ответами допризывников работают психологи.

Как объяснили школьникам перед анкетированием, варианта не отвечать на вопросы не существует. Хотя на самом деле такой вариант очевиден, говорит юрист Ольга Мельникова, которая специализируется на правах призывников.

— Такого рода анкетирование должно проводиться только добровольно и анонимно. Кроме того, статья 24 Конституции РФ гласит: «1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются». Что означает, что распространить либо применить тем или иным способом информацию данного анкетирования невозможно. Кроме того, такой анкеты нет в перечне документов, подлежащих заполнению при оформлении личного дела призывника. Могут ли ответы негативно повлиять на будущее подростка? Нет, не могут, но если человек не понимает смысла поставленных там вопросов, лучше отказаться. Принудить к участию в таком анкетировании не могут, — объясняет юрист.

В обязанности военного комиссариата входит изучение допризывников и призывников, говорит юрист Александр Передрук. Это изучение предполагает не только медицинский аспект, но и психологические особенности людей, их волевые качества. Формируется картина в отношении конкретного человека, которая помогает определить, в какой вид войск его отправить, эти данные могут быть использованы при подаче заявления на альтернативную службу. Стать поводом для постановки на учет или для уголовного преследования «неправильные» ответы на вопросы с подвохом не могут, подчеркивает он.

— На профилактический учет, предусмотренный законом, ставят только за совершенные правонарушения. Поскольку анкета носит закрытый характер, информация, которая указана людьми в этих анкетах, публично не распространяется, и говорить о том, что человек может таким образом совершить правонарушение, все-таки я не могу. Другое дело, что ответы на такие вопросы могут заинтересовать правоохранительные органы, которые, в том числе, занимаются превенцией преступления. Если исходя из ответов будет видно, что человек придерживается радикальных взглядов, поддерживает насильственные методы, то в таком случае, конечно, это может быть маячком для того, чтобы присмотреться к подобному человеку, — говорит Александр Передрук.

Заведомо провокационные ответы на щекотливые вопросы уклониться от службы в армии тоже не помогут, отмечает юрист. А вот негативный психологический портрет создадут. И тогда о службе в элитных родах войск можно забыть.

— В пограничники и разведчики не возьмут, — отмечает Ольга Мельникова.

— По закону, у нас не подлежат призыву на военную службу граждане, в отношении которых возбуждено уголовное дело, и граждане, имеющие неснятую непогашенную судимость. То есть с момента, когда в отношении человека возбудили уголовное дело, например, и до момента, пока он исполнит наказание и судимость с него будет снята, он не подлежит призыву на военную службу. Именно на этот период. Но дальше, после того как судимость снимается или уголовное преследование прекращается по каким-нибудь реабилитирующим основаниям, то в таком случае человек будет подлежать призыву на военную службу. Если по какой-то причине судимость не погасится до наступления 30 лет, рассчитывать на получение военного билета человек не может. Взамен него ему выдадут «справку уклониста», то есть признают гражданином, не прошедшим службу без наличия на то законных оснований, — подытожил Александр Передрук.

Редакция показала анкету из 40 вопросов психологу и бизнес-тренеру Алене Мургиной и попросила рассказать, какие сведения о 16-летнем гражданине РФ могут почерпнуть из нее специалисты.

— Что сразу цепляет мое внимание в этом опроснике — я бы поделила их на две большие группы, причем вторую разделила бы еще на три подгруппы. Расшифрую.

Первая группа — очевидная — идеологические вопросы, и их половина от всех (21). Они очень прямолинейные, без подводных камней, с понятными «красными флагами»: терроризм, экстремизм, нацизм, радикальный, протест, страна, общественная безопасность, запрещенная организация, выборы.

Авторы опросника пишут, что он про «убеждения, мировоззрение и особенности характера». Так вот, эта часть вопросов, конечно, посвящена убеждениям и «сверке общих границ» (с государством) в понимании и принятии политического и идеологического курса страны. Обращает на себя внимание, что этому блоку посвящен аж 21 вопрос. Обычно повторяющиеся по смыслу вопросы в разных трактовках включаются в психологические тесты с целью исключить случайные ошибки и сомнения респондента.

Другие 19 вопросов вполне можно отнести к цели исследования мировоззрения и особенностей личности. Но эти вопросы исследуют личность и мировоззрение с точки зрения «темной триады»: макиавеллизма (склонность к использованию людей и манипуляциям, проявление власти); нарциссизма (склонность к тщеславию, неискренности, эмоциональной холодности и стремлению к победе любой ценой); психопатии (склонность к жестокости и насилию, отсутствие сожаления и раскаяния).

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25.02.2024