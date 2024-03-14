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14 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. При передаче западной военной техники Украине возникли затруднения, схожие с теми, которым пришлось столкнуться армиям Наполеона и Гитлера в России, как отмечает публикация от bulgariamilitary. Украинские танки и бронетранспортеры, полученные от западных стран, испытывают трудности при старте в холодных условиях и застревают в грязи. Кроме природных факторов, обычные полевые мыши были обнаружены в качестве новых “диверсантов”. Пишет Военное дело.

Было обнаружено, что даже небольшая группа грызунов способна вывести из строя дорогостоящий танк, стоимость которого оценивается в миллионы долларов, из-за использования западом экологических и возобновляемых материалов, включая изоляцию из кукурузного волокна для электроники в военной технике.

“Эти мыши даже грызут резиновую изоляцию, а тут дело дошло до того, что они атакуют оплетку из кукурузного волокна. Это невероятно, что мы дошли до такого уровня политкорректности и экологической инициативы, где мыши приглашаются за стол”, – цитирует “КП” бывшего офицера армии США Станислава Крапивника.

Французский военный, в беседе с журналистами газеты Le Figaro, сообщил, что в зоне боевых действий мыши сделали несколько единиц западной военной техники непригодными для использования, и их срочно эвакуировали для сложного и продолжительного ремонта.

Фото: drive2.ru

Автор: glavred

ИСТОЧНИК

город Горняк