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Полицейские и общественники из Бийска и Барнаула провели серию новогодних мероприятий для детей в рамках акции «Полицейский Дед Мороз»

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Полицейские и общественники из Бийска и Барнаула провели серию новогодних мероприятий для детей в рамках акции «Полицейский Дед Мороз»

Председатель Общественного совета МУ МВД России «Бийское» Максим Беседовский в образе Деда Мороза поздравил юных бийчан с наступающим Новым годом на празднике под названием «Рыжая елка», который проходил в спортивном комплексе «Заря».  Вместе с ним к ребятам пришли сказочные герои,  полицейские, волонтеры  отряда «Лиза Алерт» и представители добровольной народной дружины. Для юных участников организовали волшебный квест по правилам безопасного поведения.

Новогодний  квест для учащихся  городской школы № 53  также провели и барнаульские полицейские вместе с представителями Общественного совета.  Как выяснилось, Дед Мороз пришел поздравлять первоклассников с Новым годом, а подарки у него украли. На место происшествия немедленно приехали сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы и следственно-оперативная группа. Эксперт-криминалист изучил вещественные доказательства,  а служебная собака по кличке  по кличке Че Гевара  взяла след. При  активном участии юных барнаульцев похититель был найден, мешок с подарками возвращен Деду морозу, и праздник состоялся. Кроме того, в краевой столице по традиции  полицейские УМВД России по городу Барнаулу при участии членов Общественного совета навестили воспитанников Барнаульского центра помощи детям № 1, оставшихся без попечения родителей. Для ребят организовали яркую развлекательную программу с участием аниматоров, которые на этот раз предстали в образе эльфа и скомороха, а также Деда Мороза и Снегурочки. Для воспитанников сказочные гости приготовили театрализованное представление. Дети исполняли вокальные и танцевальные номера, участвовали в новогодних викторинах.

Всем участников мероприятий полицейские и представители общественных советов вручили сладкие подарки, поздравили с наступающими праздниками и пожелали безопасных каникул.

Взято отсюда.

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