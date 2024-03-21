Полицейские изъяли у жителя Алтайского края крупную партию марихуаны

Кроме наркотических средств на месте были изъяты различные приспособления для их потребления

В Алтайском крае жителя Новоалтайска задержали по подозрению в хранении крупной партии марихуаны, сообщает ГУ МВД России по региону.

В частном доме, где 53-летний мужчина проживает вместе с матерью, оперативники изъяли около 700 граммов марихуаны – запасы хранились в различных емкостях и пакетах в разных местах дома, в том числе под матрасом. Помимо наркотических средств по месту жительства подозреваемого были изъяты различные приспособления для их потребления.

В ходе разбирательства было установлено, что осенью прошлого года мужчина собрал растения конопли, высушил и заготовил на зиму. Как объяснил задержанный, растения он приготовил исключительно для личного потребления. Мужчина дал признательные показания.

В отношении жителя Новоалтайска возбуждено уголовное дело по статье “Незаконное хранение, переработка наркотических средств, а также незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в крупном размере”.

Максимальное наказание, которое предусматривает санкция данной статьи, – лишение свободы на срок до десяти лет.

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Взято отсюда