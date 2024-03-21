Полицейские изъяли у жителя Новоалтайска крупную партию марихуаны

В ходе реализации оперативной информации сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Алтайскому краю задержали жителя города Новоалтайска, подозреваемого в хранении крупной партии марихуаны.

В частном доме, где 53-летний мужчина проживает вместе с матерью, оперативники изъяли около 700 граммов марихуаны — запасы хранились в различных емкостях и пакетах в разных местах дома, в том числе под матрасом. Помимо наркотических средств по месту жительства подозреваемого были изъяты различные приспособления для их потребления.

Как было установлено в ходе разбирательства, осенью прошлого года мужчина собрал растения конопли, высушил и заготовил на зиму. Судя по объяснению, исключительно для личного потребления. Он дал признательные показания.

В отношении жителя города Новоалтайска возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение, переработка наркотических средств, а также незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в крупном размере»

Максимальное наказание, которое предусматривает санкция данной статьи, — лишение свободы на срок до десяти лет.

Взято отсюда.

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