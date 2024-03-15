Полицейские пресекли мошенничество в Михайловском районе

Начиная с прошлой недели, жители Михайловского района стали массово обращаться в полицию в связи с тем, что им звонят мошенники.

По решению начальника отделения МВД России по Михайловскому району, подполковника полиции Романа Трушина оперативно был предпринят комплекс мер. На улицах районного центра, на въездах и выездах из населенного пункта были выставлены посты Госавтоинспекции, патрульно-постовой службы, Росгвардии. К мероприятиям были подключены оперативники, участковые уполномоченные полиции, сотрудники других подразделений — все с одной целью — не дать похитить деньги односельчан и задержать злоумышленников.

Вскоре полицейские обнаружили неместный автомобиль такси, на котором передвигался курьер. Сотрудники немедленно задержали его и обнаружили при нем 300 тысяч рублей. Как выяснилось, он только что обобрал двух местных пенсионерок, 82 и 84 лет, которые отдали ему 100 и 300 тысяч рублей соответственно. При этом 100 тысяч он успел отправить своим кураторам из-за границы, оставив себе процент за услуги. Остальные намеревался перечислить буквально в ближайшие минуты.

Деньги одной из пострадавших полицейские вернули немедленно, объяснив, что она чуть не стала жертвой преступления, поверив телефонным мошенникам. Второй пострадавшей пенсионерке подозреваемый, в отношении которого возбудили уголовное дело, уже возместил причиненный ущерб сам, надеясь на смягчение своей вины.

Но на этом атаки мошенников на Михайловский район не закончились. 11 марта в дежурную часть отделения МВД России по Михайловскому району вновь стали поступать звонки.

Сотрудники продолжили оперативные мероприятия. На одной из улиц села полицейскими снова был остановлен «чужой» автомобиль, на котором как раз передвигался еще один курьер — 19-летний житель Рубцовска. Молодой человек сознался, что едет за деньгами, которые далее он должен будет перечислить через банкомат на предоставленные ему счета. В подтверждение этому в его телефоне была обнаружена переписка с точным адресом, где нужно забрать деньги.

Как оказалось, буквально через пару улиц курьера ожидала 73-летняя пенсионерка. Она тоже приготовила 300 тысяч рублей для спасения своей родственницы.

Вместе с курьером к сельчанке прибыли сотрудники полиции, которые объяснили, что все это время с ней общались мошенники, и она едва не лишилась накоплений.

Взволнованная пенсионерка рассказала, что незнакомка, которая позвонила ей совсем недавно позвонила на стационарный телефон, представилась сотрудником правоохранительных органов и сообщила, что якобы дочь женщины стала участницей ДТП — переходила дорогу в неположенном месте и ее сбила беременная автомобилистка. Последствия дорожной аварии тяжелые для обеих. Чтобы минимизировать их, необходимо срочно собрать большую денежную сумму и передать курьеру. Что женщина и намеревалась сделать, собрав все имеющиеся накопления, однако полицейские прибыли вовремя.

Отойдя от шока, сельчанка призналась полицейским, что была так взволнована и напугана, да и к тому же все происходило настолько быстро, что совсем не было времени, чтобы здраво оценить все происходящее. Осознав все, поблагодарила сотрудников полиции за то, что спасли ее от беды.

Уголовное дело по данному факту возбуждено ч. 30 ст. 30, по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на мошенничество в крупном размере».

В настоящее время мероприятия по установлению всех лиц, причастных к организации и реализации этой мошеннической схемы продолжаются.

Взято отсюда.

новости республики алтай сегодня , новости эл алтай ,