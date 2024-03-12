Полицейские задержали молодого человека, похитившего сбережения у двух пожилых жителей Тальменского района

20-летнего молодого человека, который выступил в роли курьера мошенников, задержали сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Тальменскому району.

В обоих случаях звонки поступили на стационарные телефоны сельских пенсионеров. Пока пожилые люди ждали визита курьера, мошенники под различными предлогами продолжали телефонный разговор.

Вначале аферисты позвонили 87-летней жительнице рабочего поселка Тальменка и сообщили, что ее дочь попала в дорожно-транспортное происшествие. За то время, пока продолжался телефонный разговор, неизвестные поговорили с женщиной от лица следователя, хирурга и… самой дочери. Голос последней, по словам потерпевшей, был неузнаваем, но незнакомцы, да и сама «дочь», объяснили это тяжелыми последствиями дорожной аварии. В итоге женщина отдала незнакомцу 90 000 рублей.

А 91-летний пенсионер из поселка Среднесибирского, также в надежде помочь ставшему участником ДТП родственнику, передал курьеру 158 000 рублей.

В первом случае переданные пенсионеркой деньги злоумышленник перечислил на предоставленный счет, за исключением небольшой суммы, которая полагалась ему за выполненную часть миссии. Во втором перевод не состоялся – подозрительная операция была остановлена банком, а далее злоумышленник был задержан. Денежные средства изъяты сотрудниками полиции и уже возвращены потерпевшему.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники отдела уголовного розыска установили личность курьера, причастного к реализации обманной схемы. Им оказался 20-летний житель Тальменского района.

Молодой человек дал признательные показания. Со слов подозреваемого, предложение о возможности быстрого заработка он нашел в одном из мессенджеров. Предоставив необходимые данные о себе так называемому работодателю, стал ждать заданий. Спустя несколько дней, получив два адреса, приехал к пенсионерам, которые, поверив, что близкие родственники стали участниками ДТП, передали сбережения для их спасения.

По данным фактам следственным отделением ОМВД России по Тальменскому району возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Ранее к уголовной ответственности молодой человек не привлекался. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сотрудники полиции продолжают комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленный на установление иных лиц, причастных к организации противоправной деятельности. Расследование продолжается.

Отметим, что это далеко не первый случай задержания курьеров мошенников, которыми выступали молодые жители края, откликнувшиеся на предложения о легком заработке. Сотрудники полиции призывают молодых людей задумываться о последствиях такой противоправной деятельности.

Сотрудники полиции призывают граждан к бдительности. «Ваш родственник попал в ДТП» – одна из распространенных мошеннических схем. Злоумышленники звонят под видом родственника (сына/дочери, внука/внучки и так далее) либо сотрудника правоохранительных органов и сообщают, что близкий человек стал виновником ДТП. Незнакомый голос мошенники объясняют плохой связью, полученной травмой либо, чтобы отвести подозрения, прерывают разговор и передают трубку якобы сотруднику полиции. Далее они просят передать им деньги якобы для возмещения ущерба потерпевшим либо на лечение пострадавшего родственника. Также могут сообщить, что денежная сумма необходима для того, чтобы виновник ДТП мог избежать уголовной ответственности. Мошенники убеждают пожилых людей передать деньги курьеру.

Также полицейские призывают граждан провести беседы со своими пожилыми родственниками и рассказать им об этом виде мошенничества. Нужно объяснить, что, прежде всего, нужно позвонить своим родным и убедиться, что с ними все в порядке, а не отдавать в панике деньги незнакомым людям.

Взято отсюда.

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