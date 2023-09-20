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Полиция Барнаула задержала мужчину, который сбил девочку и скрылся - ГОРНЯК22
20.09.2023

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В Борзовой Заимке водитель насмерть сбил семилетнюю девочку и сбежал. Фото и видео. Мужчина задержан.
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Полиция Барнаула задержала мужчину, который сбил девочку и скрылся

ГОРНЯК2201 mins

Авария в Борзовой Заимке Фото: Госавтоинспекция Барнаула

Сбившего второклассницу водителя удалось найти и задержать. Сотрудники правоохранительных органов проводят с ним все необходимые мероприятия

Сотрудники УМВД России по Барнаулу задержали водителя, который скрылся с места смертельного ДТП в Борзовой Заимке, сообщили в полиции.

“В настоящее время с ним проводится комплекс необходимых мероприятий”, – заявили в МВД.

Подробности правоохранители обещали предоставить позднее.

Между тем в соцсетях опубликовали видео, на кадрах которого предполагаемый виновник аварии рассказал полицейским о произошедшем.

Напомним, что авария произошла 19 сентября на улице Радужная. Семилетняя девочка шла через проезжую часть по пешеходному переходу, как вдруг на нее вылетела Toyota Corolla. Девочка катила рядом с собой велосипед. После удара его и самого ребенка откинуло на десятки метров. Водитель уехал с места ДТП, бросив девочку умирать. Реанимационная бригада не смогла спасти жизнь ребенка.

Позже Toyota Corolla обнаружили на улице Весенней, 22б. Сам мужчина, по сведениям очевидцев, убежал во Власиху, пересел на “Ниву” и попытался скрыться.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по п. “б” ч. 4 ст. 264 УК РФ. Прокурор Алтайского края Антон Герман взял расследование под контроль.

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