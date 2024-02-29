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Полиция Барнаула заинтересовалась мужчиной в форме, который приставал к детям

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Полиция Барнаула заинтересовалась мужчиной в форме, который приставал к детям

Полиция Фото: МВД

Родители пожаловались, что их дети встречали возле школы подозрительного мужчину, просящего о помощи. Полиция разбирается в истории

В Барнауле полиция организовала проверку после сообщений от горожан о “мужчине в форме”, который подходит к детям и зазывает их с собой, сообщает “Банкфакс”.

Так, ранее в мессенджерах распространили сообщение о том, что около лицея №121 на улице Взлетной ходит мужчина в форме, похожей на военную, и просит детей помочь ему. Похожее сообщение пришло от другого горожанина, который рассказал, что в районе Ускова, 32 к его сыну подошел мужчина в форме и попросил помочь с компьютером. Ребенок сказал, что опаздывает в школу. Тогда незнакомец якобы начал тащить его за собой. Однако мальчику удалось убежать.

В полиции пояснили, что, предположительно, речь идет о школьном охраннике, который попросил ребят помочь с компьютером, вышедшим из строя. Однако никаких противоправных деяний с его стороны не было – он не хватал детей и не тащил за собой.

В ведомстве отметили, что охранник уже опрошен. Проверка между тем продолжается.

Ранее в Барнауле полицейские задержали мужчину, который демонстрировал проходящим девушкам свои интимные части тела. Все происходило на железнодорожной станции на 226-м км. По словам очевидцев, мужчину замечали здесь уже не первый раз.

Взято отсюда

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