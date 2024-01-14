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Полиция Бийска рассказала, как определить, что в доме организовали наркопритон

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Полиция Бийска рассказала, как определить, что в доме организовали наркопритон

Есть несколько признаков того, что в многоквартирном доме организовали наркопритон

В МУ МВД России “Бийское” назвали признаки того, что в многоквартирном доме, возможно, организовали наркопритон.

В ведомстве отметили, что не все наркозависимые употребляют наркотики в готовом виде. Часты случаи, когда они изготавливают сильнодействующие запрещенные средства самостоятельно с изготовлением различных химических веществ, имеющих резкий и специфический запах.

Если в вашем доме кто-то организовал наркопритон, вы можете заметить следующие признаки:

  • специфические запахи уксуса, бензина, растворителя, йода и ацетона в подъезде;
  • под окнами или на лестничной площадке можно заметить упаковки от лекарств. Также вы можете найти использованные шприцы или флаконы из-под различных препаратов, пластиковые бутылки с жидкостью и веществом белого цвета, большое количество спичек;
  • в подъезд часто заходят посторонние люди в течение дня, или вы регулярно встречаете людей в состоянии наркотического опьянения, которые выходят из подъезда дома.

Если у вас есть подозрения, что в доме организован наркопритон, или вам известно, что кто-либо размещает так называемые “закладки”, обратитесь в дежурную часть полиции 02 (102 – с мобильного), 8(3854)39-40-10. Проинформируйте об этой проблеме участкового. 

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Взято отсюда

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