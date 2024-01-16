Полиция информирует бийчан о необходимости проверять подлинность крупных купюр

За сбыт фальшивых денежных средств, предусмотрена уголовная ответственность

Полицейские призывают бийчан быть внимательнее при получении банкнот крупным номиналом, сообщает МУ МВД России “Бийское”.

Отметим, что зачастую поддельные купюры попадают в руки по невнимательности. Сотрудники полиции напоминают, что нужно быть внимательными при обращении с деньгами, а при обнаружении подозрительной купюры следует незамедлительно обращаться в полицию.

Основные моменты, на что надо обратить внимание при проверки купюры:

Посмотреть через купюру на источник света – проверить водяной знак и микроперфорацию. Провести пальцами по банкноте – убедиться, что на ощупь микроперфорация не ощущается.

Покачать банкноту, чтобы проверить герб – цвет должен меняться.

Посмотреть на нее под острым углом – на ленте под ногами памятника появятся буквы «РР». Кипп-эффект реализован на всех российских купюрах.

Правоохранители напоминают, что особенно внимательно проверять банкноты нужно там, где нет специальных приборов определения подлинности: в маленьких магазинах, киосках, кафе, на рынке или т.д.

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Взято отсюда