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Полиция ищет живодеров, истязавших собаку в Яровом

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Полиция ищет живодеров, истязавших собаку в Яровом

Собака. Зима Фото: Виталий Барабаш/ фото иллюстративное

Жители города нашли животное и отвезли его в ветеринарную клинику: собаку удалось спасти. Теперь она проживает в частном приюте

Жители Ярового рассказали, что на улице Заводской нашли истерзанную собаку с множественными колотыми ранами, сообщает “Вести 22”.

При этом животное в нескольких местах было привязано проволокой к деревьям. Неравнодушные горожане отвезли собаку в ветеринарную клинику, а после лечения отправили в частный приют в Славгороде.

Местная жительница уже обратилась в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело, сообщили в главке МВД по краю.

“В рамках расследования проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств по данному факту, а также причастных к нему лиц”, – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае сотрудники МЧС вытащили ротвейлера из двухметрового колодца.

Взято отсюда

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