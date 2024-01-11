Полиция изъяла у жителя Бийска около двух килограммов растительных наркотиков

Мужчина собирал траву для личного употребления

Следователи МУ МВД России «Бийское» возбудили уголовное дело в отношении жителя Бийска, у которого сотрудники полиции изъяли около двух килограммов растительных наркотиков.

В надворных постройках, принадлежащих 40-летнему бийчанину, сотрудники полиции обнаружили и изъяли растительное вещество с резким запахом конопли. Мужчина проживает в заречной части города.

Согласно заключению экспертов-криминалистов, в пакете хранилось наркотическое средство каннабис. Общий вес составил порядка 1 900 граммов.

“Задержанный признался, что собирал одурманивающие кусты в окрестностях своего района для личного употребления”, – отметили в ведомстве.

В настоящее время ведется расследование, задержанный находится под подпиской о невыезде.

Отметим, что ранее мужчина уже имел проблемы с законом.

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Взято отсюда