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Полиция начала искать живодёров, которые издевались над собакой в Яровом

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Полиция начала искать живодёров, которые издевались над собакой в Яровом

Её привязали к дереву и пытались заколоть.

Жительница города рассказала, что обнаружила собаку в крови на территории «Яровского теплоэлектрокомплекса». Проволокой за лапы её привязали к деревьям и, судя по всему, били палкой с гвоздями – это орудие нашли рядом. В тяжёлом состоянии животное отвезли к ветеринару и под наркозом зашили несколько глубоких колотых ран. Сейчас собаку лечат в приюте Славгорода. По словам зоозащитников, она жила на территории того предприятия, где её нашли. Извергов теперь ищет полиция. Возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до трёх лет.

Галина Сиуха

Взято отсюда.

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