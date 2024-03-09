Полиция начала проверку после выстрела в машину с детьми в Барнауле

Стражи порядка устанавливают участников инцидента и его обстоятельства

Простреленное окно в автомобиле / Фото: Barnaul 22

Полиция Барнаула начала проверку после заявления по поводу того, что неизвестные выстрелили в машину с детьми, рассказали в ведомстве.

Накануне потерпевший в местном паблике сообщил, что выстрел произошел на улице Взлетной, когда автомобиль двигался. Пуля от пневматики попала в окно заднего ряда, где сидели дети 7 и 10 лет, а с другой стороны — годовалый ребенок. Предварительно, пострадавших нет.

“По данному факту заявление зарегистрировано в дежурной части отдела полиции по Индустриальному району. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление участников и всех обстоятельств данного происшествия”, — говорится в сообщении.

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