Полицейские Алтайского края задержали подозреваемого серийной краже автомобилей

Полиция задержала подозреваемого за рулем очередного украденного авто. Еще один находящийся в розыске автомобиль нашли в частной мастерской с измененными идентификационными номерами

Фото: “МВД-Медиа”

Алтайские полицейские задержали подозреваемого в серии краж автомобилей. Как сообщает “МВД-Медиа”, об этом заявила официальный представитель федерального ведомства Ирина Волк.

По предварительной информации, мужчина использовал специальные сканеры — они перехватывали радиоимпульс электронного ключа, который отключает сигнализацию и открывает двери автомобиля. С помощью этого устройства по ночам преступник похищал припаркованные во дворах жилых домов в населенных пунктах Алтайского края и Новосибирской области. После машины продавались — их разбирали на запчасти или перепродавали.

Полиция задержала подозреваемого за рулем очередного украденного авто. Еще один находящийся в розыске автомобиль нашли в частной мастерской с измененными идентификационными номерами. Там же правоохранители обнаружили еще две украденных машины — они были частично разобраны.

“По версии следствия, на счету задержанного не менее четырех фактов краж, а также две попытки угона. В ходе досмотра у него изъяты сканеры, приспособления для механического взлома замков, подложные договоры купли-продажи и государственные регистрационные знаки”, — рассказала волк.

Следователи отдела полиции по Центральному району Барнаула и их коллеги из Новосибирской области возбудили уголовные дела по ст. 30, 166 и 158 УК РФ. Фигурант заключен под стражу. Четыре машины вернули владельцам, продолжается работа над установкой всех возможных эпизодов преступлений и соучастников злоумышленников.

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