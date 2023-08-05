​​Полицейские задержали 14-летнего курьера, действовавшего по схеме «Ваш родственник попал в беду»

29 июля в полицию Барнаула поступило сообщение от молодого человека 2000 г.р., работающего водителем такси. Гражданин сообщил, что, возможно, в отношении пожилой женщины могли быть совершены мошеннические действия.

Он сообщил, что через приложение ему поступил заказ – забрать посылку с определённого адреса и затем отдать её другому человеку. Ни о чем не подозревая, молодой человек прибыл на точку, поднялся на второй этаж и постучал в дверь. На пороге его встретила пожилая женщина, передавшая ему пакет. С этим пакетом таксист отправился на конечный адрес, где его ожидал неизвестный юноша, которому он и передал «посылку». Уже позже заявитель отметил некоторые детали в этом заказе, которые его смутили. Молодой человек заподозрил, что мог быть вовлечен в преступную схему и сообщил в полицию.

В ходе разбирательства полицейские установили, что пенсионерка 1941 г.р. действительно стала жертвой обмана. Она рассказала, что около 20:00 на стационарный телефон поступил звонок от неизвестного мужчины, представившийся внуком потерпевшей. В силу того, что пенсионерка редко созванивалась с внуком, она не смогла распознать голос, и поверила, что с ней беседует родственник. Тем временем, «лжевнук» сообщал, что попал в ДТП, в результате которого пострадала несовершеннолетняя девушка. Затем в разговор вступил «адвокат», заявивший: чтобы избежать последствий в виде возбуждения уголовного дела, необходимо было отдать 200 тыс рублей. На этот ультиматум растерянная бабушка ответила, что есть только 60 тыс. Этой суммы оказалось достаточно, и злоумышленник сказал положить денежные средства в комплект с постельным бельём, чтобы затем отдать эти деньги курьеру.

Данный нюанс не смутил заявительницу, и она послушно сделала всё, о чем говорил мошенник – взяла из своих сбережений нужную сумму, завернула в комплект, сложила в пакет и стала дожидаться курьера. Через некоторое время женщина отдала приехавшему незнакомцу пакет. Только когда с пенсионеркой связались сотрудники полиции, она узнала, что стала жертвой обмана.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска совместно с коллегами из ГУ МВД России по Алтайскому краю задержан несовершеннолетний житель краевой столицы 2009 года рождения.

Юноша дал признательные показания и пояснил, что нелегальный способ быстрого заработка нашёл в Интернете через один из мессенджеров. Он должен был забирать денежные средства через водителей такси, и затем полученные суммы переводить организаторам криминального бизнеса. Установлено, что задержанный школьник причастен к одному эпизоду обмана пожилых людей. Денежные средства подросток успел перевести на счета злоумышленников.

В настоящее время семиклассник состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних отдела полиции по Октябрьскому району. С ним и его законными представителями будет проводиться профилактическая и разъяснительная работа.

©ГУ МВД России по Алтайскому краю

Фото иллюстративное