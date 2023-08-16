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Полиция в Петербурге доставила в военкомат более ста мигрантов

редактор01 mins

Во время проверки овощебазы на Софийской улице полицейские нашли почти 400 иностранцев. Из них 55 находились на территории России с нарушениями

Фото: amic.ru

Полиция во время очередного рейда по выявлению нарушителей миграционного законодательства в Санкт-Петербурге доставила около сотни российских граждан в военкомат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Во время проверки овощебазы на Софийской улице полицейские нашли почти 400 иностранцев. Из них 55 находились на территории России с нарушениями законов. Один мигрант попытался обмануть правоохранителей, представив поддельные документы. Из-за этого против него возбудили уголовное дело.

“Земляков иностранцев, но уже граждан России, сотрудники полиции выявили более сотни. Практически все они были доставлены в райвоенкомат для проведения процедуры постановки на воинский учет”, – добавили в ведомстве. 

При этом такие люди с точки зрения основной цели рейда не представляют для силовиков оперативного интереса. Однако полицейские не упускают возможности и напоминают, что гражданство России дает не только новые права, но и обязанности перед государством. 

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