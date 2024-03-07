Поликарпов день: приметы и что нельзя делать 7 марта

Этот день не стоит проводить в тоске и печали

7 марта православные верующие вспоминают священномученика Поликарпа, а в народном календаре дату именуют Поликарповым днем.

Что нельзя делать 7 марта

Не стоит грустить и проводить этот день в тоске и печали. Запрещается 7 марта надевать на себя одежду, которую кто-то носил, под запретом и вещи с дырками и заплатками: считается, что сквозь прорехи могут уйти достаток и благополучие.

Приметы погоды на 7 марта

В лесу слышится крик тетерева – весна будет теплой,

Воробьи гнезда строят – холодов больше не будет,

Зяблик кричит – к заморозкам,

Туман в этот день предвещает дождливое лето.

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Взято отсюда