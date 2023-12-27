Поликлиники края будут работать на новогодних каникулах практически без выходных

На дежурства выйдут сотни медиков.

Жители края смогут обратиться в неотложную помощь, будет организован и приём узких специалистов.Также по графику будут работать вспомогательные подразделения и лаборатории.

Поликлиники Алтайского края будут работать в полном объёме 3-го, 5-го и 8-го января с 8 до 18. Будут работать как участковые службы, так и узкие специалисты, проводиться как лабораторные исследования, так и будут работать диагностические, перевязочные и процедурные кабинеты. Неотложная помощь будет работать во все остальные дни, помощь будет оказываться как в фильтр-боксах, так и на домах.

Ирина Ковалева, зам. начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава Алтайского края

Во время новогодних каникул в поликлиниках можно будет открыть или продлить больничный лист, выписать льготные медикаменты. Стационары, родильные дома и травмпункты пациентов принимать пациентов будут круглосуточно. По словам медиков, чаще всего в праздничные дни жители края обращаются с симптомами ОРВИ, отравлениями, травмами и обострением хронических заболеваний. Фото:Минздрав Алтайского края

Галина Новикова

Взято отсюда.

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