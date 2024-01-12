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Поликлиники в России начали работать по новым правилам

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Поликлиники в России начали работать по новым правилам

Электронные медицинские карты стали обязательными для всех пациентов.

Медучреждения Алтайского края уже готовы к запуску единого цифрового контура. Он объединит информацию о пациенте из разных программ, которые уже использует система здравоохранения. Новый порядок обеспечит доступ к истории болезни и сведениям о предыдущих назначениях. Перейти к своему цифровому паспорту здоровья пациенты смогут через электронную почту или портал госуслуг. Здесь уже можно запросить результаты исследований и диспансеризаций; справки, направления, рецепты. Цифровую карту будут создавать в том медучреждении, к которому прикреплён пациент, в беззаявительном порядке. Остается возможность сохранить и бумажную версию после подачи соответствующего заявления.

Юлия Непомнящих

Взято отсюда.

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