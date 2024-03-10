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Полина Гагарина объявила об уходе со сцены

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Ее последний концерт пройдет 29 июня 2024 года в московских “Лужниках”

Полина Гагарина объявила об уходе со сцены

Микрофон на стойке / Фото: pxhere.com

Российская певица Полина Гагарина объявила о завершении карьеры. Об этом сообщает “КП”.

“На пенсию! Если честно, в отпуск обязательно. Но после чего концерты будут происходить гораздо реже, чем они были”, – сказала Гагарина.

Она добавила, что концерты, если они будут, станут подаваться в ином формате. По словам певицы, ей уже “пора”.

Последний концерт Гагариной состоится 29 июня 2024 года в московских “Лужниках”. Она заявила, что хотела бы, чтобы слушатели и зрители надолго запомнили это выступление, и пообещала обратиться к собравшимся с речью.

горняк

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