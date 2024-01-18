Гагарина заявила, что сейчас наслаждается красотой острова. Певица рассказала, что с начала года ее команда работала над новой песней и клипом

Певица Полина Гагарина поделилась с подписчиками пляжной фотографией на своей странице в соцсети. Она сделала ее во время отдыха на Мальдивах.

36-летняя певица показала фигуру в белом бикини и зеленой мини-юбке. Гагарина позировала на фоне пляжа и зеленой тропической растительности.

“Год начался с подготовки к клипу, каждодневных репетиций, продумывания костюмов и так далее. Пока все ели оливье, мы трудились”, – подписала Гагарина пост.

Кроме того, певица анонсировала новую песню и клип. Однако перед премьерой она “наслаждается фантастической красотой острова”.

Ранее сообщалось, что на Мальдивах отдохнула и балерина Анастасия Волочкова. Она показала фотографию с отпуска на Мальдивах, на которой появилась топлес. Некоторые подписчики оказались шокированы откровенной фотосессией знаменитости.

* Фото: instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Взято отсюда