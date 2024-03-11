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Полина Гагарина призналась, что ее следующий концерт станет последним

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Полина Гагарина призналась, что ее следующий концерт станет последним

Полина Гагарина Фото: inst/gagara1987

Гагарина рассказала, что свое последнее выступление в “Лужниках” она хочет преподнести как фильм. После этого она уйдет “на пенсию”

Певица Полина Гагарина решила взять паузу после концерта в московских “Лужниках”. Он запланирован на 29 июня, сообщает “КП-Санкт-Петербург”.

“На пенсию! Если честно, в отпуск обязательно. Но после чего концерты будут происходить гораздо реже, чем они были. Они будут проходить в другом формате. Потому что мне кажется, что уже пора”, – сказала Гагарина.

Гагарина отметила, что выступление в “Лужниках” станет итоговым посланием к ее фанатам.

Ранее сообщалось, что после отмены концертов из-за “голой” вечеринки Анастасии Ивлеевой певица Лолита Милявская занялась домашними делами. Она потребовала вернуть ее на сцену и пригрозила секатором.

Взято отсюда

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