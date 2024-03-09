реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Полина Гагарина собралась на пенсию: почему 36-летняя певица решила завязать с концертами

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Этим летом у нее будет «итоговое» выступление

9 марта 2024, 20:1782Написать комментарий

Полина Гагарина собралась на пенсию: почему 36-летняя певица решила завязать с концертами

Певица Полина Гагарина, которой через три недели исполняется всего 37 лет, объявила, что уходит «на пенсию» и приостанавливает концертную деятельность.

— На пенсию! Если честно, в отпуск обязательно. Но после чего концерты будут происходить гораздо реже, чем они были, — рассказала певица после выступления в петербургском Ледовом дворце. — Они будут проходить в другом формате. Потому что мне кажется, что уже пора. Я хочу, чтобы это было объединительным, собирательным и итоговым моим посланием к моим зрителям. Которых стало намного больше, подросли новые поколения, дети, семьи. У меня для них очень важное и глубокое послание.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: КП Петербург / T.me

Кроме того, Полина Гагарина пожаловалась, что совсем ничего не зарабатывает на своих больших концертах — из-за технических моментов и финансовых планов, которые сложились в российском шоу-бизнесе.

— Я не заработаю ни копейки, — поделилась певица.

«Итоговое послание» ждет поклонников певицы 29 июня на концерте в московских «Лужниках». Как часто после этого Полина Гагарина будет появляться на сцене и вернется ли к гастролям, пока неизвестно. Сейчас она занята на съемках шоу «Голос» (12+), где является наставником. Также на днях Полина Гагарина пела в московском метро — в честь шестилетия Большой кольцевой линии.

Взято Источник
10.03.2024

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Средства ПВО сбили беспилотник над территорией российского региона

Средства ПВО сбили беспилотник над территорией российского региона

МО РФ: средства ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью Средства…

Британия выступила против отправки на Украину специалистов для обучения ВСУ

Британия выступила против отправки на Украину специалистов для обучения…

Дэвид Кэмерон: Британия против отправки на Украину специалистов для обучения…

На Украине озвучили сроки принятия законопроекта о мобилизации осужденных

На Украине озвучили сроки принятия законопроекта о мобилизации осужденных

Минюст Украины: проект о мобилизации осужденных могут внести в Раду…

Заявивший о «бичах и зэках» среди российских военных депутат вернулся с СВО

Заявивший о «бичах и зэках» среди российских военных депутат…

Высказавшийся о военных РФ красноярский депутат Дюков вернулся из зоны…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp