«Политеховскому маньяку» продлили меру пресечения в виде ареста до апреля

Имя мужчины предположительно связывают с серией убийств абитуриенток барнаульского вуза, произошедшей в 2000 году

Виталию Манишину продлили меру пресечения в виде ареста до апреля, сообщают «Вести Алтай».

Имя мужчины предположительно связывают с серией убийств абитуриенток барнаульского вуза, произошедшей в 2000 году. При этом пока официально известно только об одном убийстве, в котором подозревают Манишина, произошедшем еще в 1989 году. По подозрению в этом убийстве он попал в СИЗО 18 мая 2023 года.

По неподтвержденной информации, Виталий Манишин во время допросов признался и в других преступлениях. Он якобы рассказал, что убил девушек, которые приехали поступать в политехнический университет в 2000 году.

Пока Манишин проходит обвиняемым по преступлениям, предусмотренным подпунктами “а” и “к” части второй статьи 105 УК РФ. Они обозначают «[убийство] двух и более лиц», и «[убийство] с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера». Таким образом, по всей видимости, его обвиняют сразу в нескольких убийствах.

Несколько раз защита пыталась оспорить прежнее решение суда о мере пресечения в виде ареста и перевести Манишина на время следствия под домашний арест. Но суд отказывал адвокатам.

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Взято отсюда