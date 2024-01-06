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Политическая горка: в игровой ТЦ Барнаула посетители увидели “украинские” цвета

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Политическая горка: в игровой ТЦ Барнаула посетители увидели "украинские" цвета

Многим родителям такая цветовая гамма показалась крайне неприятной

В столице Алтайского края родители, которые привели детей в игровую комнату, остались недовольны расцветкой горки. Как сообщает ТГ-канал “Инцидент Бийск”, одной из посетительниц стал неприятен “выбор и сочетание цветов”, напоминающих флаг Украины. Она заявила, что “ее муж сейчас находится в зоне СВО и она не хочет видеть такое у себя в городе”.

Сотрудники ТЦ устранить недоразумение, конечно же, не смогли, и лишь пожимали плечами. В комментариях многие люди отнеслись с юмором к такой необычной претензии, отметив, что нужно просто проще относиться к жизни.

  • Горка-то причем? Может тогда желтый и синий цвет в России отменить?
  • Желтый пусть отменят!
  • Да пусть черным все закрасят и порядок.
  • Люди с ума сошли, это цвета, а не флаг!
  • Ну а в чем проблема? Дети же эту горку не целуют, а попами на ней катаются.
  • Красным и зеленым будет и красиво и без скандала
  • Давайте еще радугу отменим…

И лишь единицы – поддержали инициативу:

– К нацисткой свастике тоже враждебное отношение, хотя раньше была почитаемым знаком плодородия, процветания и даже выражением божественного начала.Так что я женщину понимаю, под этим флагом убивают наших близких.

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Взято отсюда

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