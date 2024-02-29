Политики и общественники рассказали, что особенно отметили в послании президента

Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию

Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию стало главной политической темой последних недель. В ежегодном обращении президента к парламенту звучат основные стратегические направления в политической, экономической и социальной сферах.

Алтайские представители власти, депутаты и общественники поделились, что для них стало особенно важным в речи президента.

Александр Прокопьев, депутат Государственной Думы:

Послание президента имело практическую направленность – от фиксации точки, в которой мы находимся, до актуализации задач и мобилизации ресурсов для их решения.

Это касается политики, экономики, науки и социальной сферы. Владимир Путин объявил о запуске нового нацпроекта «Кадры». Это конкретные шаги по созданию возможностей и мотивации для образования.

Вообще, можно сказать в послании президента центральное место занимали перспективы для молодежи по всем направлениям – и продление программы семейной ипотеки, и поддержка молодых семей.

Все предельно ясно. И каждый может сверять свою стратегию жизни с тем, что сказал сегодня Владимир Владимирович Путин.

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края:

Президент России Владимир Путин сегодня выступил с посланием Федеральному собранию, во время которого определил стратегические цели и задачи для нашей страны в целом и для органов власти в частности.

В центре внимания — интересы человека: от повышения доходов до улучшение качества образования и медицины, от помощи старшему поколению до подготовки кадров для промышленности, других сфер экономики.

Много внимания было уделено повышению уровня жизни в небольших населенных пунктах, что очень актуально для нашего региона. Например, новая программа «Земский работник культуры», которая будет запущена в стране по аналогии с «Земским доктором (фельдшером)», была в числе предложений от доверенных лиц президента на Алтае. Все эти и многие другие озвученные сегодня вопросы уже сейчас — приоритеты нашей работы в Алтайском крае.

Благодаря нацпроектам, которые работают последние несколько лет по решению президента, в нашем крае значительно улучшились условия жизни. Это касается масштабных программ и действенных инструментов, позволивших нам активно строить и ремонтировать детские сады, школы, медучреждения, дороги, приводить в порядок коммунальную инфраструктуру и благоустраивать парки, скверы и другие общественные пространства.

Объявленные сегодня нацпроекты, среди которых «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры», «Экономика данных» и другие, позволят нам планомерно и поступательно двигаться дальше. Запрос на это сохраняется и у жителей нашего края, и у жителей страны в целом.

По решению президента, из федерального бюджета на все эти направления планируется существенные средства. И наш край, безусловно, будет претендовать на поддержку по всем направлениям, чтобы изменения были заметны и в крупных городах Алтая, и в небольших сёлах. Работы нам предстоит много — но нет сомнений, что вместе мы справимся.

Андрей Абрамов, депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания:

Семья – главная ценность. Эту основную мысль послания президента Владимира Путина, уверен, разделяет каждый из нас.

Новые меры социальной и экономической поддержки, приоритетные задачи в образовании и производстве, озвученные президентом, направлены на повышение уровня жизни и уверенности в завтрашнем дне, – условий, в которых будет появляться все больше семей с детьми.

Россия подтверждает свою верность традиционным ценностям, которые разделяют большинство людей во всем мире.

Наши дети, наши близкие – те, ради кого мы отстаиваем свои суверенитет и безопасность, свои культуру и историю.

В это непростое для страны время проявилась сплоченность россиян. Это говорит о единении, доверии и о том, что курс, которым идет Россия, – верный и поддерживаемый нашими гражданами.

Виктор Щигрев, глава Бийска:

Сегодня Президент России Владимир Владимирович Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию.

Наш лидер затронул самые главные темы, которые волнуют каждого россиянина. СВО, развитие сфер экономики, здравоохранения, образования, социальной политики. Владимир Владимирович уделил внимание и укреплению обороноспособности страны в современных сложных условиях.

Для нашего города эта тема особо актуальна, поскольку бийский промышленный потенциал в немалой своей части задействован в решении этого важного вопроса. И сегодня наши предприятия продолжают набирать обороты, создают новые рабочие места, приглашают в город рабочих и специалистов, чтобы как можно активнее помогать нашей стране в защите её интересов.

Это и перед нами – местной властью – ставит ряд задач, в том числе и по дальнейшему развитию инфраструктуры Бийска для привлечения специалистов на предприятия оборонной промышленности.

В последние годы органы самоуправления совместно с Правительством региона и Федерации, при поддержке национальных проектов, предложенных президентом, уже сделали немало и в сфере благоустройства, и в ремонте учреждений образования, культуры и спорта, и в других важных сферах. По предложению Владимира Владимировича, имеющиеся национальные проекты продолжат свою работу!

Обозначены и новые нацпроекты, которые будут направлены на развитие молодежной политики и помощь старшему поколению, на решение кадровых вопросов для предприятий, продлится работа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья и так далее.

Владимир Владимирович еще раз показал, что он знает о каждом вызове для нашей страны, отмечает всё важное для каждого гражданина, ищет и находит пути решения всех проблем и вопросов, которые встают перед нашей Россией!

Сергей Ларейкин, председатель Думы Бийска:

Безусловно, послание президента является стратегической программой развития страны с конкретными задачами, инструментами и методами.

Достаточно серьезное развитие предполагается во всех сферах социально-экономического развития страны. Внимание направлено как на развитие внутренней, так и внешней политики государства. Показатели темпа, уровня развития страны по многим показателям и направлениям говорят о нашей готовности и устойчивости ко всем внешним испытаниям.

Хочется отметить поддержку и продление, а так же появление новых национальных проектов в области ЖКХ, демографии, образования, поддержки молодежи, спорта, науки, промышленности.

Мы видим, что все принятые программы направлены на улучшение и повышение качества жизни, социально-экономического состояния граждан, на стабильное развитие нашей страны.

Надежда Маркова, руководитель волонтерского движения “Вместе за СВОих”:

Президент отметил значимость волонтерских отрядов, сейчас они задействованы практически во всех сферах. Но особенно важна работа отрядов поддержки наших ребят на СВО, и это было приятно услышать в послании Владимира Владимировича.

Важно, что поддерживаются социальные инициативы, народные проекты и регионы в целом.

Мне очень понравились слова президента об экологии, защите нашей природы. Такие масштабные, но выполнимые планы по сохранению и расширению лесных насаждений, будет создан экологический фонд для охраны редких растений, животных, птиц.

погода 2023 , погода в краснодаре ,

Взято отсюда