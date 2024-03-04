Полкилометра свежего асфальта вместо бетонки: где в Барнауле проложат новую дорогу

Уже к середине осени текущего года на участке улицы 280-летия Барнаула от улицы 65 лет Победы до улицы Попова построят новую транспортную магистраль

Крупный спальный район краевой столицы, расположенный вдоль улицы 280-летия Барнаула, в текущем году получит новую дорогу. В преддверии старта строительного сезона фотокорреспондент “Толка” побывал на месте, где вскоре закипят работы.

Напомним, что новая транспортная магистраль на участке от улицы Попова до улицы 65 лет Победы будет возведена в рамках реализации национального проекта “Безопасные качественные дороги”.

Буквально на прошлой неделе стало известно , что за строительство дороги по улице 280-летния Барнаула возьмется компания “Сибинвест” из Новосибирска.

26 февраля, 6:01 Три дороги. Что за новые транспортные магистрали построят в Барнауле в 2024 году

Развивающийся район новостроек, который в любой момент может накрыть волна бесконечных пробок из-за прилива новых жителей, получит в этом году три новые дороги. “Толк” собрал все, что о них известно

Цена контракта составила 109,9 млн рублей. На эти средства подрядчик создаст новую дорогу протяженностью более 500 метров. Сначала специалистам предстоит подготовить площадку и снять старое бетонное покрытие, после чего дорожники обустроят новую асфальтовую дорогу.

Кроме того, здесь появится ливневая канализация и парковки. Вдоль нового дорожного полотна обустроят тротуары и велодорожки, а прилегающую к объекту территорию благоустроят: высадят газон, деревья и кустарники. Ее озеленят и оснастят фонарями уличного освещения.

Срока сдачи объекта – 30 сентября 2024 года.

Отметим, что всего в 2024 году в Барнауле построят три новых дороги. Кроме участка на улице 280-летия Барнаула это дорога по улице 65 лет Победы (на отрезке от улицы Сергея Семенова до Павловского тракта) и транспортная магистраль по улице Сергея Семенова (на участке от улицы Попова до Солнечной Поляны).

И если дороги по улицам 280-летия Барнаула и 65 лет Победы построят по профильному нацпроекту, то дорогу по улице Сергея Семенова – на средства инфраструктурного бюджетного кредита.

Какие дороги отремонтируют в Барнауле в 2024 году Фото: “Толк”

Что касается ремонтных работ, то по нацпроекту “Безопасные качественные дороги” в 2024 году они будут проведены на следующих участках:

улица Островского – от улицы Антона Петрова до улицы Новгородской;

улица Новгородская – от улицы Малахова до улицы Новгородской, 34;

улица Фурманова – от Павловского тракта до улицы Власихинской;

проезд вдоль детского сада №279 – от улицы Фурманова до улицы Рылеева;

улица Юрина – от улицы Просторной до улицы Солнечная Поляна;

улица Северо-Западная – четная сторона от проспекта Ленина до улицы Советской Армии;

улица Северо-Западная – нечетная сторона от проспекта Ленина до улицы Антона Петрова;

улица Сухой Лог – от улицы Попова до улицы Власихинской;

проспект Энергетиков – от улицы Попова до улицы Власихинской, улицы Трактовой;

улица Гущина – от улицы Матросова до улицы Северо-Западной;

улица Короленко – от проспекта Красноармейского до улицы Челюскинцев;

улица Ветеринарная – от улицы Ковыльной до улицы Новосибирской;

улица Ярных, 2 – до Калинина, 39;

улица Чернышевского – от проспекта Комсомольского до улицы Промышленной;

улица Суворова – от улицы Новосибирской до улицы Целинной;

переулок Некрасова – от улицы Интернациональной до улицы Крупской;

улица Мамонтова в селе Власиха – от улицы Сосновой до улицы Мамонтова, 200/1;

улица Инициативная – от здания №14а, к. 2 по ул. Новосибирской до здания №36б по ул. Новосибирской;

мост на проезде Ташкентском, 19б.

Взято отсюда.

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