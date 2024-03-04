Полкилометра свежего асфальта вместо бетонки: где в Барнауле проложат новую дорогу

Уже к середине осени текущего года на участке улицы 280-летия Барнаула от улицы 65 лет Победы до улицы Попова построят новую транспортную магистраль
Крупный спальный район краевой столицы, расположенный вдоль улицы 280-летия Барнаула, в текущем году получит новую дорогу. В преддверии старта строительного сезона фотокорреспондент “Толка” побывал на месте, где вскоре закипят работы.
Напомним, что новая транспортная магистраль на участке от улицы Попова до улицы 65 лет Победы будет возведена в рамках реализации национального проекта “Безопасные качественные дороги”.
Буквально на прошлой неделе стало известно , что за строительство дороги по улице 280-летния Барнаула возьмется компания “Сибинвест” из Новосибирска.
26 февраля, 6:01 Три дороги. Что за новые транспортные магистрали построят в Барнауле в 2024 году
Развивающийся район новостроек, который в любой момент может накрыть волна бесконечных пробок из-за прилива новых жителей, получит в этом году три новые дороги. “Толк” собрал все, что о них известно
Цена контракта составила 109,9 млн рублей. На эти средства подрядчик создаст новую дорогу протяженностью более 500 метров. Сначала специалистам предстоит подготовить площадку и снять старое бетонное покрытие, после чего дорожники обустроят новую асфальтовую дорогу.
Кроме того, здесь появится ливневая канализация и парковки. Вдоль нового дорожного полотна обустроят тротуары и велодорожки, а прилегающую к объекту территорию благоустроят: высадят газон, деревья и кустарники. Ее озеленят и оснастят фонарями уличного освещения.
Срока сдачи объекта – 30 сентября 2024 года.
Отметим, что всего в 2024 году в Барнауле построят три новых дороги. Кроме участка на улице 280-летия Барнаула это дорога по улице 65 лет Победы (на отрезке от улицы Сергея Семенова до Павловского тракта) и транспортная магистраль по улице Сергея Семенова (на участке от улицы Попова до Солнечной Поляны).
И если дороги по улицам 280-летия Барнаула и 65 лет Победы построят по профильному нацпроекту, то дорогу по улице Сергея Семенова – на средства инфраструктурного бюджетного кредита.
Какие дороги отремонтируют в Барнауле в 2024 году Фото: “Толк”
Что касается ремонтных работ, то по нацпроекту “Безопасные качественные дороги” в 2024 году они будут проведены на следующих участках:
Взято отсюда.
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