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Полмиллиарда рублей направят на расселение аварийного жилья в Барнауле в 2024 году

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По состоянию на 15 января в городе остаются нерасселенными 124 ветхих многоквартирных дома

Полмиллиарда рублей направят на расселение аварийного жилья в Барнауле в 2024 году

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле на расселение аварийного жилья в 2024 году направят 526,7 млн рублей, сообщили в мэрии.

Для сравнения: в 2023 году на аналогичные мероприятия потратили 709,3 млн. Тогда расселили 623 человека из 275 помещений площадью 9 тысяч “квадратов”.

На 15 января 2024 года в Барнауле остаются нерасселенными 124 многоквартирных дома, которые признаны аварийными с 1 января 2017-го.

Их расселение осуществляют в основном за счет городского бюджета по программе “Барнаул – комфортный город” на 2015-2030 годы.

Ранее сообщили, что мэрия Барнаула заберет в собственность у горожан три земельных участка вместе с их квартирами.

новости Локтевский

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