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Полмиллиона за собственную смерть. Мигранты перешли черту

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27 декабря 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. В России существует два типа мигрантов, между которыми, как правило, мало общего. Первый тип – мигранты трудовые: они приезжают в страну, чтобы сделать определённую работу, а потом отправляются обратно.

Второй тип – мигранты-переселенцы, которые устраивают ментальные войны, пытаются менять культуру и обычаи в стране, где традиции выстраивались веками. К сожалению, чаще всего русским людям приходится сталкиваться именно со вторыми. Пишет “Царьград”.

Совсем недавно стало известно об ужасной трагедии, приключившейся в Набережных Челнах. Там нашли расчленённое тело местной жительницы, с которой расправились двое мигрантов из Средней Азии. Один из них состоял в отношениях с погибшей.

Сын жертвы, Раиль, – боец СВО. Он знал о партнёре матери. Не так давно они созвонились, и та попросила у сына 450 тысяч рублей на ипотеку, но вскоре перестала выходить на связь. После этого военный поднял тревогу и обратился в полицию. Тогда же и выяснилось, что женщины уже нет в живых.

Ситуация прояснилась, когда силовики изучили камеры наблюдения и выяснили, что 22 декабря двое неизвестных вышли из подъезда женщины с большим мусорным пакетом в руках. Примечательно, что на камерах видно, как мужчины сохраняют невозмутимый вид.

Они, ничуть не волнуясь, пропустили вперёд соседку, которая выходила из подъезда и не обратила на двоих мужчин никакого внимания. Затем сам пакет молодые люди выбросили в канализационный люк неподалёку. В этом пакете и были обнаружены останки Ларисы З. По информации телеграм-канала “Многонационал”, мигранты после убийства сумели вернуться на родину.

Фото: kick-league.ru

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Автор: vizitka01

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