Федеральная налоговая служба Фото: Виталий Барабаш

Самых емких и важных налогов в Алтайском крае собрали значительно больше, чем за год до этого, но минимум три налога “просели” по объему поступлений

Налогоплательщики Алтайского края в 2023 году заплатили около 242 млрд рублей налогов в бюджеты разных уровней. Это на 17,5% больше, чем за год до этого. Об этом на встрече с руководителями региональных СМИ 18 января сообщил Алексей Легостаев, глава краевого управления налоговой службы.

В федеральный бюджет поступило на 4% больше средств, чем в 2022-м, а в краевой – более чем на 20% больше. Муниципальные бюджеты получили на 6% больше денег. Страховые взносы выросли на 23%: на такой высокий темп роста, объяснил Легостаев, повлияло прежнее решение Правительства РФ, которое позволяло перенести часть выплат взносов с 2022-го на 2023 год.

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