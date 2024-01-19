Полна кубышка: кто в 2023 году нарастил и заплатил больше всего налогов на Алтае

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Самых емких и важных налогов в Алтайском крае собрали значительно больше, чем за год до этого, но минимум три налога “просели” по объему поступлений

Налогоплательщики Алтайского края в 2023 году заплатили около 242 млрд рублей налогов в бюджеты разных уровней. Это на 17,5% больше, чем за год до этого. Об этом на встрече с руководителями региональных СМИ 18 января сообщил Алексей Легостаев, глава краевого управления налоговой службы.

В федеральный бюджет поступило на 4% больше средств, чем в 2022-м, а в краевой – более чем на 20% больше. Муниципальные бюджеты получили на 6% больше денег. Страховые взносы выросли на 23%: на такой высокий темп роста, объяснил Легостаев, повлияло прежнее решение Правительства РФ, которое позволяло перенести часть выплат взносов с 2022-го на 2023 год.

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Самый внушительный рост показал налог на прибыль организаций – плюс 60%. Ранее и Легостаев, и министр финансов края Данил Ситников объясняли природу такой динамики. Во-первых, в четыре раза больше заплатили банки – но у них “сыграл” эффект низкой базы, так как в 2022-м они “провалились” по прибыли и, соответственно, заплатили меньше налог. Во-вторых, на десятки процентов выросла налогооблагаемая база и у алтайских предприятий, в основном у промышленных предприятий.

НДФЛ и НДС – самые крупные по объемам поступлений налоги – показали также хорошую динамику, прибавив по 16-17%. Каждого из них собрали примерно по 44 млрд рублей.

Две основных бюджетообразующих отрасли – это промышленность и торговля.

“Удельный вес обрабатывающих производств в общем объеме поступлений составляет 36%, и в прошлом году прирост платежей у них составил 35% – то есть они локомотив. Торговля в 2023 году “подсела” – темп прироста здесь составил лишь около 5%, и удельный вес снизился примерно на 4%. Тем не менее они вторые. На третьем месте – строители, у них поступления увеличились примерно на 30%”, – рассказал Легостаев.

При этом значительно просели налоговые платежи от предприятий сельского хозяйства и добывающей промышленности. Аграрный сектор “упал” на 30%. ( О причинах сложной ситуации в отрасли “Толк” писал здесь ).

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При этом Алексей Легостаев оговорился, что нередко на отрицательную динамику платежей влияет возросший объем инвестиций – затраты предприятий растут, налоговая база, по той же прибыли, сокращается. В этом случае также растет объем возмещенного НДС. Например, в 2023 году из 44 млрд рублей поступившего НДС 11 млрд налоговая вернула по возмещению.

При этом в крае поступления ряда налогов ушли в минус. Алексей Легостаев назвал три: патенты, земельный и транспортный налоги от юрлиц.

Поступления по патентам сократились вдвое. Однако, по словам Легостаева, – по технической причине. Раньше платеж по патенту уменьшался на сумму фактически уплаченных страховых взносов, но законодательство изменилось – и теперь она уменьшается на объем исчисленных взносов, “то есть автоматически сократилась сама сумма начисления”. Кроме того, срок уплаты в этом году сместился с 31 декабря (нерабочий день) на 9 января 2024 года.Также накопился большой объем переплаты по патентам, а в связи с введением единого налогового счета ее учли в счету платы налогов.

Земельный налог юрлиц сократился в основном из-за пересмотра кадастровой стоимости участков – очень многие предприятия и компании оспаривали ее в судах и сокращали в ряде случаев кратно.

Транспортный налог от юрлиц сократился по разным причинам: где-то уменьшился парк техники, где-то ее стали переводить на физлиц, а где-то – перерегистрировать в других регионах.

Взято отсюда.

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