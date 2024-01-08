Полноценное питание и движение – главные слагаемые здоровья сосудов

Ставка на сосуды

Каждую зиму организм переживает стресс: смена сезонов, перепады температуры, дефицит солнечного света – все это не лучшим образом отражается на самочувствии. В уходящем году новых ощущений добавили аномально теплые осень и начало зимы, а также череда магнитных бурь. На кого все факторы повлияют сильнее всего, а кто перенесет их с минимальными неудобствами, расскажет заведующая отделом организации и координации профилактической помощи детскому населению Краевого центра медицинской профилактики Светлана Жиглова.

Создать барьер

«В холодное время года защитные силы организма ослаблены. Одна из причин – изменение погодных условий. Организм не всегда быстро адаптируется к переходу от одного сезона к другому, более холодному. Как правило, люди внутренне не готовы быстро утепляться и выходить на улицу одетыми соответственно погоде. Наиболее критичен в этом плане рубеж осени и зимы: достаточно часто мы можем видеть на улицах людей без головных уборов, с оголенными шеями и лодыжками, особенно это свойственно молодежи, – говорит Светлана Жиглова. – Стоит помнить, что когда ноги подвержены холоду, то нарушается микроциркуляция крови и, как следствие, страдают органы малого таза – мочевыделительная и репродуктивная системы, а также часть желудочно-кишечного тракта. Если существуют проблемы с сосудами, а сегодня они есть практически у всех, независимо от возраста, то уязвимых зон становится больше, процессы приобретают затяжной характер. У людей с хроническими заболеваниями продолжительность вирусных и бактериальных инфекций, а также период остаточных явлений будет дольше. Именно поэтому стоит обратить внимание на профилактику и серьезную заблаговременную подготовку к сезонным переходам».

Летом жизнь протекает в ином режиме: больше активности, солнечного света и витаминов, меньше сырости и холодов. И это лучшее время для создания защитного барьера, который потребуется при смене сезонов, отмечает врач.

В уходящем году ноябрь был отмечен нехарактерными для Сибири температурными показателями. Это способствует изменению микрофлоры, которая при определенных условиях начинает активизироваться, и организм человека становится более уязвимым для вирусов и бактерий. Кроме того, обманываясь теплом, люди больше гуляют, общаются, забывают о простейших правилах гигиены и профилактики, а заболев, не долечиваются. Все это в совокупности приводит к ослаблению иммунитета и затягиванию процесса восстановления. Как же выработать правильный режим и обойти атаки вирусов?

Как уже было сказано, начать подготовку к зиме необходимо заранее. В сентябре начинается профилактика гриппа, и, чтобы избежать осложнений, врачи рекомендуют пройти вакцинацию от него. Светлана Жиглова отмечает, что в межсезонье актуален прием растительных адаптогенов (настойки женьшеня, элеутерококка, лимонника) курсами. Кроме того, важно полноценно питаться. Зимой в рационе должны присутствовать пищевые вещества, необходимые для поддержания функциональной активности, обменных процессов, нормальной работы всего организма, в том числе иммунной системы. «Не стоит забывать о природных источниках витамина С, который положительно сказывается на состоянии иммунной системы. Это шиповник, который можно настоять в термосе и пить в течение дня. Туда же можно добавить его ягоды, раздробленные в блендере, – концентрация витамина С будет максимальная. Кроме того, богата им квашеная капуста, которая помимо этого благоприятно влияет на микрофлору ЖКТ, а та, как известно, тоже ответственна за иммунитет», – говорит врач.

Еще один важный фактор в создании здорового фундамента – физическая активность. Движения улучшают кровоток, а значит, у органов и тканей будет хорошее питание.

«Полноценное питание и движение – главные слагаемые здоровья сосудов. А сосуды – наше все. Крайне важно, чтобы они были эластичными и обладали хорошей проходимостью. Для контроля их состояния необходимо регулярно проверять уровень холестерина и при необходимости принимать медикаменты, – подчеркивает эксперт. – Если уже есть нарушение кровотока, наследственные или приобретенные заболевания, то все наслаивается, процесс переходит в стадию хронизации. И обострения не заставят себя ждать – будь то смена сезонов, или магнитные бури. В более выигрышном положении те, у кого сосуды эластичные».

Кроме того, не стоит забывать о закаливании. Оно не только повышает адаптационные возможности организма к условиям внешней среды, но и способствует укреплению иммунитета и тренирует кровеносную систему.

Праздники – для души

Если создана оптимальная база, то всем провокационным факторам организм сможет дать отпор. Поэтому любое время используем с максимальной пользой для организма. Длительные новогодние каникулы – хороший повод укрепить здоровье, а не расшатать его сильнее.

Светлана Жиглова рекомендует чаще и внимательнее прислушиваться к своему организму и максимально помогать ему в защите от вирусов, поскольку зима – время активизации вирусных инфекций (гриппа, парагриппа). Выходя в общественные места, где будет скопление народа (театры, кинотеатры), важно защитить свои органы дыхания – воспользоваться оксолиновой мазью для обработки носовых проходов и при необходимости – маской. По возвращении домой руки помыть, нос промыть, выпить горячего чая с медом.

«Наш организм – уникальная саморегулирующаяся система. Мы чихаем и кашляем, когда ему нужно освободиться от чужеродных агентов. Поэтому важно не мешать, а помогать этой работе. Если появляется чувство, что вирус все же проник внутрь (начинает свербить в носу, першить в горле), не стоит затягивать с лечением. При первых же симптомах необходимо промыть нос солевым раствором, а для горла использовать препараты для рассасывания в целях профилактики и лечения вирусных заболеваний. В домашней аптечке всегда должны быть средства, которые эффективны для вашей семьи, – отмечает врач. – Если появился озноб и поднимается температура, не нужно ждать, что организм справится, ведь мы не знаем, какую вирусную нагрузку он получил. В таких случаях лучше сразу обратиться к врачу, который назначит противовирусную терапию, антигистаминные средства, которые помогут снять отек. Если же такое лечение спустя неделю не дало эффекта, значит, потребуется помощь антибиотиков – их также должен назначить лечащий врач».

По мнению эксперта, время, которое дается для отдыха, важно использовать именно в этих целях. Как правило, конец года у всех наполнен стрессом. Очень важно попытаться отрегулировать его уровень. Дело в том, что во время стресса (а также когда человек испытывает страх) вырабатывается большое количество адреналина, который сужает сосуды, и, как следствие, кровоток нарушается. Чтобы этого не происходило, важно больше отдыхать, полноценно высыпаться и двигаться – прогулки на свежем воздухе благоприятно отразятся и на психическом, и на физическом здоровье. Помните, что ноги при этом должны быть в тепле.

«Если в качестве отдыха вы выбираете поход в гости, то пусть это будет праздник души, а не живота. Все посиделки у нас, как правило, происходят вечером. А ужин должен быть легким, и это точно не салаты трехдневной давности. Поэтому, чтобы получить приятные эмоции, не перегружайте организм тяжелой пищей с алкоголем. Создайте приятную атмосферу, обговорите приятный и полезный досуг, – говорит Светлана Жиглова. – Обратите внимание на то, что в эти дни едят дети. Чаще всего родительский контроль ослабевает, поэтому сладостей и газированной воды дети употребляют очень много. От этого страдает желудочно-кишечный тракт, нарушается его всасываемость, а это означает, что витамины и полезные вещества будут усваиваться гораздо хуже. Запрещать, конечно, все не стоит, но ограничивать необходимо, если задумываетесь об иммунитете детей».

Ирина Савина

Взято отсюда.

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