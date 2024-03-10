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Пластиковые окна в Горняке

Полный откат к зиме – до -23°C: Гидрометцентр назвал регионы

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10 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Многие россияне уже успели понадеяться на то, что зима в этом году быстро сменится весной. Начало марта действительно было достаточно теплым, что давало надежду, но у природы свои планы.

Новая неделя начнется с температурных сюрпризов. Это пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На Волге столбик термометра начнет приближаться к отметке в минус 20°C. Настоящая аномалия ждет Кировскую, Нижегородскую, а также Самарскую область, холод будет и в Татарстане.

Под ногами вновь образуется гололед, ожидается и мокрый снег.

В Кировской области в предстоящий понедельник прогнозируется до -23°C, в Нижегородской области будет -20.

А затем вновь придет оттепель, столбик термометра поднимется до нулевой отметки.

Аномалии в первой половине предстоящей недели ожидаются во многих регионах Центральной России. В Московской области в начале новой семидневки днем прогнозируется от нуля до -5 градусов, в Поволжье и Европейском Приуралье еще морознее – температура упадет до -15, как передает «А теперь внимание!» со ссылкой на телеканал RT.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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Автор: glavred

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