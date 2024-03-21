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Пластиковые окна в Горняке

Полный запрет на использование дач зимой. Россиянам все объяснили

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20 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. С начала 2024 года в интернете появились информационные материалы о новых правилах пребывания на дачах. Согласно этим данным, якобы существует порядок использования дачных домиков, согласно которому отдых в них разрешен только в теплый сезон, а зимой такая возможность будет запрещена. Как пишет Парламентская газета.

Однако российское законодательство не предусматривает ограничений на использование садовых домов в зависимости от сезона. Собственник дачного участка вправе использовать строения, возведенные на земле, в том объеме, в котором ему это необходимо, и круглогодично.

Официально, существует различие между жилым и садовым домами. В обоих случаях возможно пребывание, однако регистрация проживания разрешена только в жилых домах. Теоретически садовый дом предназначен для временного пребывания, но никаких запретов на приезд на свою дачу в любое время года не установлено.

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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