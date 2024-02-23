Полон оптимизма: 97-летний ветеран Великой Отечественной войны рассказал о своей жизни

Какие мысли приходят в голову, когда речь заходит о празднике защитника Отечества? В современном обществе по-разному относятся к этому дню. Он невольно напоминает нам о том, что все самое дорогое, что у нас есть, иногда подвергается опасности. И долг каждого из нас, если придется, – защитить свое Отечество.

Не поле перейти

Пока бесспорно для каждого, что вспомнить и поздравить в этот день стоит хотя бы тех, кто приблизил Великую Победу 45-го. Нам, живущим в 2024-м, пока везет – мы еще застали очевидцев тех страшных событий – в крае их, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, немногим больше 150 человек. Кто-то из них уже приближается к столетнему рубежу, кто-то его уже перешагнул.

Память о большой войне жива в каждой семье. Истории военных лет, воспоминания ветеранов, письма с фронта, живое общение с ветеранами – бесценные свидетельства подвига советского народа.

Дмитрий Поздняков, фронтовик, 20 февраля отметил свои 97, и в этот день корреспондентам «АП» посчастливилось пообщаться с ветераном. Жизнь длиною в век. Много это или мало? Вот уж действительно: жизнь прожить – не поле перейти. Хотя возраст дает о себе знать, наш собеседник на зависть сохраняет жизнелюбие и оптимизм.

– Родился я на благодатной земле Кубани, хутор Свобода. Сегодня это Краснодарский край, – говорит Дмитрий Константинович. – А город Грозный знаете? Вот в 1931-м туда переехали мои родители, там я учился.

Битва за Кавказ

Перед и в годы войны Грозный – здесь застанет война нашего собеседника – один из промышленно развитых городов Северного Кавказа. Особенно важно, что он – одна из двух промысловых опор (другим был Баку) для экономики, народного хозяйства и военного дела всего Советского Союза.

Известно, какое значение накануне Второй мировой войны придавалось ведущими странами мира наличию или отсутствию нефти – справедливо увязывался с этим исход предстоящих военных кампаний.

В выработке некоторых стратегически важных для страны и армии нефтепродуктов Грозный перед войной лидировал во всей нефтепромышленности Советского Союза. Чтобы в должной мере оценить роль города для вооруженных сил СССР, достаточно указать хотя бы на тот факт, что 80% военной авиации страны поднималось в воздух на грозненском авиабензине, что горючим Грозного заправлялись танки, тягачи, автомобили и другие виды военной техники Красной армии.

С 10 октября 1942 года Грозный подвергается массированным бомбардировкам, в городе начались пожары. Битва за Кавказ явилась одной из продолжительных в Великой Отечественной войне. Она длилась 442 дня. Все проходило в трудных условиях горной местности. Командование требовало от войск освоения специфических форм и способов борьбы с применением всех видов оружия.

Не любит вспоминать

История России такова, что воинам нашей страны то и дело приходится отстаивать ее интересы. Всех их – ветеранов войны с нацистской Германией, участников локальных конфликтов, теперь – ребят, что берегут наш покой, сражаясь «за ленточкой», – объединяет то, что не любят они вспоминать тягости и лишения этих непростых дней, месяцев, лет.

Дмитрий Константинович тоже неохотно говорит об этом этапе своей жизни. Красноречивей награды на его груди.

На фронт доброволец Поздняков ушел шестнадцатилетним юношей, который только-только окончил два курса в электротехническом техникуме. Служил на Северо-Кавказском фронте в стрелковом корпусе, в батальоне связи. Перед Победой высадился с десантом в Керчь. За военные заслуги получил Орден Отечественной войны II степени.

– Как обычно участвуют в войне? Несмотря на то, что закреплен за батальоном связи, воевал, конечно, и с оружием в руках – было это в нынешнем Краснодарском крае и на Северном Кавказе. В Керчь высаживался, уже не освобождал город, подразделение мое расположилось там уже после, – вспоминает ветеран, опустив глаза. – Разве можно рассказать все, что в войне запомнилось? В памяти навсегда остались страшные взрывы и обстрелы…

Направлен по распределению

Встретив Победу в Керчи, наш собеседник продолжил службу в рядах Советской армии до 1953 года. А потом начался долгий путь на алтайскую землю.

– Когда я уходил добровольцем на фронт, то техникум еще не окончил. Ну а потом решил доучиться в школе 9 и 10 классы. Поступил в Грозненский нефтяной институт. Окончил там физическое отделение, – продолжает Поздняков. – После по распределению был направлен в Сибирь, в Омскую область, в геолого-поисковую партию. По полям, по горам работал.

С середины 50-х годов прошлого века здесь в связи с освоением целинных земель началось бурение большого количества скважин для водоснабжения осваиваемых районов. Для этого создали Омскую геологическую экспедицию, силами которой были начаты работы по геологической и гидрогеологической съемкам территории области и прилегающих районов с изданием карт по результатам работы. С 1957 года начались работы по созданию режимной сети скважин для наблюдения за подземными водами.

Впоследствии ежегодно бурилось до 100–150 скважин на воду на юге области. Полученные гидрогеологические данные стали основой для составления сводной карты условий сельскохозяйственного водоснабжения.

«Есть влага али нет?»

Здесь, в краевой столице, Дмитрий Поздняков оказался по воле случая.

– Спрашиваете, как я в Барнаул попал? – улыбается он. – Здесь получили новую технику для бурения водяных скважин. Местные работники долгое время с оборудованием никак не могли справиться. Потому было принято решение, и меня направили сюда.

На Алтае новый специалист и остался, проработав 35 лет в тресте «Востокбурвод».

– Конечно, основное снабжение города – из главной реки, что течет рядышком – из Оби. А мы все-таки работали больше по деревням. В советское время был у нас такой район – Славгородский называется. Помните? Там скважины глубокие, около километра. Где-то больше, где-то меньше, – продолжает ветеран. – Как вы думаете, тяжелая ли была работа? Понять будет проще, если представить: чтобы поднять воду на поверхность, нужна скважина. А еще надо узнать – на километр глубины – есть в этом месте влага али нет? Вот этим я все годы занимался – определял, какая вода и где она находится.

Уйдя на заслуженный отдых, Дмитрий Поздняков занялся общественной деятельностью. Он – участник комитета ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы. Часто был гостем уроков мужества в школах и гимназиях Октябрьского района, где рассказывал детям о своем боевом пути, о сражениях и буднях солдат.

– Конечно, война – всегда страшно, но нужно уметь вовремя встать на защиту Родины, – добавляет фронтовик. – Тогда мы и не думали, что нашим детям или внукам это тоже предстоит сделать.

МИХЕЙЛИС Юлия Еще читают

Взято отсюда.

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