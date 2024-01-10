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Половина Омска и треть Омской области остались без электричества

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Причиной отключения стала автоматическая аварийная защита на подстанции “Таврическая”

Половина Омска и треть Омской области остались без электричества

Фото: unsplash.com

Жители нескольких районов Омска и часть Омской области остались без электричества. Об этом сообщает местное издание NGS55.ru.

Сейчас подача электроэнергии прекращена в Левобережье, на правом берегу Оми и в районе Московки.

Как объяснил министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко, причиной отключения стала автоматическая аварийная защита на подстанции “Таврическая”. В связи с этим без света осталась примерно треть Омской области и почти половина Омска.

Восстановить подачу электроснабжения удастся в ближайшее время, добавил он.

Горняк22

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