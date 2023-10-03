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Положите колготки в морозилку — топовая хитрость, которая спасет любую женщину осенью

редактор ГОРНЯК2201 минуты

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30 сентября 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Как избежать разрывов и стрелок на колготках? В Сети собрали лучшие советы по уходу за капроновыми изделиями, чтобы продлить срок их службы. Пишет Теперь Внимание!

Все мы знакомы с трюком с прозрачным лаком для ногтей при появлении дырок в колготках. Но как предотвратить их появление с самого начала?​​​​​​

  1. Стирка перед ноской. Многие женщины советуют стирать новые колготки перед первой ноской в холодной воде. Вы даже можете добавить крахмал при полоскании, чтобы придать им дополнительную прочность.

  2. Используйте сетку для стирки. Многие колготки портятся во время стирки в стиральной машине. Как советует порталу Goodhousekeeping эксперт Каролина Блур из Good Housekeeping Institute, используйте специальную сетку для стирки или просто поместите колготки в старую наволочку перед стиркой. 

  3. Поместите их в морозилку. Один из самых необычных советов, который, возможно, является легендой, чем научным фактом, но так гласит миф — стирайте ваши колготки в холодной воде, затем уложите их в пакет и поместите в морозильник на 24 часа. После разморозки колготки должны прослужить дольше.

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

ИСТОЧНИК

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